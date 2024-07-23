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    4. '55 yaşındayım ama insanlar 30 yaş genç göründüğümü söylüyor! İşte benim en önemli güzellik sırrım'

    '55 yaşındayım ama insanlar 30 yaş genç göründüğümü söylüyor! İşte benim en önemli güzellik sırrım'

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    23.07.2024 09:28
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    55 yaşında olan bir TikTok kullanıcısı, daha genç görünmek ve hissetmek için en iyi tavsiyelerini açıkladı. Birçok kişi onun 25 yaşından büyük görünmediğini söylüyor.

    '55 yaşındayım ama insanlar 30 yaş genç göründüğümü söylüyor! İşte benim en önemli güzellik sırrım'

    Güzelliği ve fit vücuduyla dikkat çeken 55 yaşındaki kadın neredeyse 30 yaş daha genç görünmenin sırlarını paylaştı. Birçok kişi onun gerçek yaşı olan 55 yerine 25 yaşında göründüğünü söylüyor.

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    TikTok kullanıcısı ve moda tasarımcısı Sue Giers, etkileyici giyinmeyi seviyor ve 23 bin takipçisiyle düzenli olarak kombin videoları paylaşıyor.

    '55 yaşındayım ama kendimi 25 yaşında gibi hissediyorum' başlığıyla paylaşılan video şimdiye kadar 1,5 milyon kişi tarafından izlendi.

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    Üç çocuk annesi Sue, videoda baştan aşağı siyah giyinmiş bir şekilde, Madonna'nın hit şarkısı La Isla Bonita eşliğinde kameraya dans ederken görülüyor.

    Hayranlarının çoğu onun en az 30 yaş daha genç göründüğünü söylerken birçoğu da onun Sue'nun Sex and The City'deki Sarah Jessica Parker'ın canlandırdığı Carrie Bradshaw karakterine benzediğini söylüyor.

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    Kadının 55 yaşında olduğuna inanmayan takipçilerinden "Dürüst olmak gerekirse 25 yaşında gibi görünüyorsunuz." şeklinde yorumlar geliyor.

    Sue, "Kimsenin size nasıl giyineceğinizi ve nasıl davranacağınızı söylemesine asla izin vermeyin, bu sizin hayatınız." dedi.

    Bu arada Youth Lab'ın kurucu ortağı Dr. Kate Jameson, daha genç görünmenin sırlarını açıkladı.

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    "Yaşlanmanıza neden olan bu şaşırtıcı alışkanlıkların farkına vararak ve basit değişiklikler yaparak yaşlanma sürecini önemli ölçüde yavaşlatabilir ve genç görünümünüzü koruyabilirsiniz" dedi.

    "Bugünden olumlu değişiklikler yapmaya başlayın ve yılların akıp gitmesini izleyin."

    Dr. Kate, kırışıklık yaratmanın bir yolunun da yüzüstü veya yan yatmak olduğunu söylüyor.

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    Gece uyurken yapılan bazı pozisyonların yüzünüzün yastığa sürtünmesine ve bunun da kalıcı uyku çizgileri ve kırışıklıklara yol açtığını söylüyor.

    Sırt üstü uyumak ve sürtünmeyi azaltmak için ipek yastık kılıfı satın almak cildinizdeki yıpranmayı durdurmaya yardımcı olabilir.

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    Güneş kremine sadece güneşli günlerde ihtiyacınız olduğunu düşünebilirsiniz ancak UV ışınları bulutların arasından geçerek her gün cildinize zarar veriyor.

    Profesyonel tavsiyesi, hava durumu ne olursa olsun, her gün geniş spektrumlu SPF 30 güneş kremi kullanmanızdır.

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    Express
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