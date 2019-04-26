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6 bin lira borç alıp gittikleri turnuvadan 11 madalyayla döndülerı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 12:52 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Kayapınar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü sporcuları, judo turnuvasına katılmak ve yol, yemek, konaklama gibi ihtiyaçlarını karşılamak için yakınlarından 6 bin lira borç alarak yola çıktı.

Emrah KIZIL- Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Kayapınar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü sporcuları, judo turnuvasına katılmak ve yol, yemek, konaklama gibi ihtiyaçlarını karşılamak için yakınlarından 6 bin lira borç alarak yola çıktı. Türkiye Görme Engelliler Federasyonu’nun Karaman'da düzenlediği turnuvaya bu şekilde katılan sporcular 11 madalya ile turnuvadan döndü.

Karaman'da Diyarbakır'ı temsil eden görme engelli sporculardan Ruken Adıgüzel 52 kiloda 2 altın, Mizgin Zilan Ağahatun 70 kiloda 2 altın, Mehmet Akif Kural 56 kiloda 1 altın, 60 kiloda 1 gümüş, Umut Akıncı 52 kiloda 1 gümüş, Sabır Kural 66 kiloda 1 gümüş, Yusuf Adıgüzel 56 kiloda 1 gümüş, Melisa Ayla ise 60 2 bronz madalya kazanarak Diyarbakır'a döndü.

'DOSTLARIMIZDAN BORÇ PARA ALARAK TURNUVAYA GİTMEK ZORUNDA KALDIK'

Kendisi de görme engelli olan kulüp başkanı Mehmet Emin Erdoğan, kulüp olarak 8 branşta faaliyet yürüttüklerini belirterek, kurumlardan destek bulamadıkları için borç alıp, Karaman'daki turnuvaya katıldıklarını söyledi. Erdoğan, kulüpleri bünyesinde judo, halter, yüzme ve futbol gibi branşların olduğunu ifade ederek, "Görme engelli kardeşlerimizi spora hazırlıyoruz. Burada yaş gruplarımız var. 2 yıldır Kayapınar Belediyesi bünyesinde kulüp faaliyetlerini yürütmekteyiz. Bir tek spor alanında değil onların eğitiminde, sosyalleşmelerinde onları yetiştirmeye çalışıyoruz. En son 22-24 Şubat tarihlerinde Karaman'da düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonası'ndan 11 madalya aldık. Bunun içinde 5 altın 4 gümüş ve 2 bronz var. Kardeşlerimiz ilimizi en iyi şekilde temsil etti. Kulüp 2 yıldır faaliyet olarak belediye bünyesi altındadır. Biz daha önce belediye imkanları ile gelip gidiyorduk. En son maça destek bulamadık. Dostlarımızdan borç para alarak turnuvaya gitmek zorunda kaldık. Toplam 6 bin TL bir borç aldık. Sağ olsun gittiğimiz kişi bize borç para verdi ve biz bu şampiyonaya gittik. 11 madalyayı aldık geldik" dedi.

'AMACIMIZ GÖRME ENGELLİLERİ 4 DUVAR ARASINDAN ALMAK'

Tek amaçlarının spor yapmak olduğunu vurgulayan Kulüp Başkanı Erdoğan, "Biz bir şirket değiliz. Amacımız görme engelli kardeşlerimizi dört duvar arasından alıp hayata hazırlamak. Destek bulamayınca da biz kendi yapabileceklerimizle kalıyoruz. Şu an belediyenin bizlere destek verip vermeyeceğini bilemiyoruz. Bu konuda engelliler olarak tedirginiz. Kardeşlerimiz spor yaptıkları için mutlu oluyor. Kendilerine öz güvenleri geliyor. Kendilerini farklı hissediyorlar" diye konuştu.

Yüzde 41 görme engelli sporcu 16 yaşındaki Umut akıncı, ilk defa bir müsabakaya katıldığını belirterek, "Lise 2'nci sınıfa gidiyorum. Judoya yeni başladım. İlk defa müsabakalara katıldım. 2 defa 3'ncü oldum. Judo yapmayı seviyorum. Görme engellilerin yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Onlara kendileri ile barışık olmalarını tavsiye ediyorum. Spor insanları gençleştirip dinç tutar ve daha uzun bir ömür yaşamalarını sağlar" ifadelerini kullandı.

Yüzde 70 oranında görme engeli olan ve 2 bronz madalyası bulunan 17 yaşındaki Melisa Ayla ise şunları söyledi: "Bir yıl önce başladım judoya ve bir yılda iki madalya aldım. Atletizm de yapıyorum. Kendimi daha iyi hissediyorum. Eğer görme engelliler bu tür sporlarla uğraşırlarsa kendilerini daha iyi hissederler."

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