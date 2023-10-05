6 Ekim 2023 okullar tatil mi, yarım gün mü? 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu resmi tatil mi? Banka, devlet daireleri, hastaneler...

6 Ekim 2023 Cuma günü okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Birçok kişi, okul, banka, devlet daireleri ve hastanelerde son durumu öğrenmek için internette araştırma yapıyor. 6 Ekim 1923'te ise Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu İstanbul'a girdi ve işgali kurtardı. Peki, Yarın okullar tatil mi? 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu resmi tatil mi? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

6 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil değildir.

6 EKİM 2023 OKULLAR TATİL Mİ?

6 Ekim'de okullar dahil kamu kurum ve kuruluşları normal mesai saatlerinde hizmet vermeyi sürdürecek. Çünkü 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatiller arasında yer almamaktadır.

RESMİ TATİLLER TAKVİMİ 2023

Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar

