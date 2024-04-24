SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüşmesinin ardından açıklama yapıyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"İlişkilerimizi geliştirme konusunda hemfikiriz. Her alanda yoğun ilişkilere sahibiz.

50 milyar doları bulan ikili ticaret hacmimizi, dengeli biçimde 60 milyar dolar seviyesine ulaştırmayı hedefliyoruz. Savunma sanayinde karşılaştığımız kısıtlamaları artık gündemimizden tamamen çıkartalım istiyoruz. Türkiye ve Almanya'nın bilhassa savunma alanında engelleri değil, bundan sonra ortak üretim projelerini konuşacağını ümit ediyoruz.

Terörle mücadele hususunda Alman makamlarından daha fazla destek ve dayanışma beklediğimizi ifade ettik.

Gazze'deki saldırıların son bulması çağrısını yineledik. Netanyahu, sırf siyasi ömrünü uzatmak adına kendi vatandaşları dahil tüm bölgemizin güvenliğini tehlikeye atıyor. İsrail yönetiminin Gazze'de işledikleri insanlık suçlarını ve katliamlarını gündemden düşürme çabalarına prim verilmemesi gerekiyor. (Gazze) Ateşkesin sağlanması, kesintisiz ve yeterli insani yardımın Filistin halkına ulaştırılmasına yönelik çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Erdoğan ve Steinmeier, heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

Steinmeier'in açıklamalarından satır başları ise şu şekilde:

"İnsani ilişkiler bağlarımızı özel kılıyor. İlişkilerimiz çok uzun bir geçmişe dayanıyor. Tarihi bağlarımız son derece güncel. Dünyadaki hiçbir ülkeyle Almanya'nın (Türkiye'yle olduğu gibi) bu kadar yoğun dostane ve ailevi ilişkileri yoktur."





