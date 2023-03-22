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  4. 6 metrelik yılanın karnından koyun çıktı! Köylüler karnını yardığında tüyler ürpertici bir keşfe imza attı

6 metrelik yılanın karnından koyun çıktı! Köylüler karnını yardığında tüyler ürpertici bir keşfe imza attı

22.03.2023 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya’nın Sitio Boa Vista ve Provoado Santo Antonio bölgesinde köylüler 6 metrelik bir boa yılanın karnındaki şişkinliği fark ettiler. Yılanın hayvanlarından birini yediğinden şüphelenen bir köylü hayvanı öldürerek karnını yardı. Yılanın karnından ise bütün halde bir koyun çıktı.

6 metrelik yılanın karnından koyun çıktı! Köylüler karnını yardığında tüyler ürpertici bir keşfe imza attı

Brezilya’nın Sitio Boa Vista ve Provoado Santo Antonio bölgesinde yaşayan köylüler ilginç bir keşfe imza attı. Köyde bir köşede dinlenen yılanı fark eden köylüler 6 metre uzunluğundaki hayvanın karnındaki şişkinliği görünce durumdan şüphelendi. Yılanı öldürüp karnını yarmaya karar veren köylüler karşılaştıkları manzara karşısında şoke oldu.

GÖRDÜKLERİNE İNANAMADILAR

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Yılanın karın bölgesini bıçak yardımıyla açtıklarında köylüleri küçük bir koyunun bacakları karşıladı. Bir yılanın avını sindirme süresi 5 gün olarak belirtilirken yılanın karnından çıkan koyunun bütün olduğu söylendi. Brezilyalı yetkililer, bir boa bulunduğunda insanların ona dokunmamasını ve Çevre Polisi, Çevre Departmanı veya İtfaiyeyi aramasını tavsiye ediyor.

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Brezilya yılan koyun

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