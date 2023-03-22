6 metrelik yılanın karnından koyun çıktı! Köylüler karnını yardığında tüyler ürpertici bir keşfe imza attı

Brezilya’nın Sitio Boa Vista ve Provoado Santo Antonio bölgesinde yaşayan köylüler ilginç bir keşfe imza attı. Köyde bir köşede dinlenen yılanı fark eden köylüler 6 metre uzunluğundaki hayvanın karnındaki şişkinliği görünce durumdan şüphelendi. Yılanı öldürüp karnını yarmaya karar veren köylüler karşılaştıkları manzara karşısında şoke oldu.

GÖRDÜKLERİNE İNANAMADILAR

Yılanın karın bölgesini bıçak yardımıyla açtıklarında köylüleri küçük bir koyunun bacakları karşıladı. Bir yılanın avını sindirme süresi 5 gün olarak belirtilirken yılanın karnından çıkan koyunun bütün olduğu söylendi. Brezilyalı yetkililer, bir boa bulunduğunda insanların ona dokunmamasını ve Çevre Polisi, Çevre Departmanı veya İtfaiyeyi aramasını tavsiye ediyor.