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6 MİLYONLUK DEVİR! 13 Eylül Süper Loto sonuçları belli oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 10:44 | Son Güncelleme

13 Eylül Süper Loto sonuçları için yapılan çekilişte 6 numara belirlendi. Ancak bu 6 numaranın hepsini birden bilebilen çıkmadı. Böylece 4. kez devreden Süper Loto’da büyük ikramiye miktarı 6.7 milyon TL oldu. İşte haftanın Süpr Loto sonuçları ve çekilişte çıkan numaralar...

6 MİLYONLUK DEVİR! 13 Eylül Süper Loto sonuçları belli oldu!

Süper Loto sonuçları için 13 Eylül akşamı yapılan çekiliş ile 569. haftanın numaraları belli oldu. Noter huzurunda belirlenen söz konusu numaralardan hepsini bilebilen çıkmadı. Bu durumda önümüzdeki hafta 20 Eylül’de yapılacak çekilişe 6.7 milyon Tl devretti. Sıradaki Süper Loto çekilişinde büyük ikramiyenin 8 milyona ulaşması bekleniyor. İşte haftanın Sayısal Loto sonuçları ve çekilişte çıkan numaralar...

  1. haftanın numaraları: 12, 17, 21, 40, 41, 43

13 EYLÜL SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 722 bin 172 lira 24 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 53 kişi 11 bin 505 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 541 kişi 185'er lira, 3 bilen 76 bin 376 kişi 14 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 2 milyon 395 bin 262 lira 50 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 730 bin 743 lira 63 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 967 bin 783 lira 44 kuruş kamuya aktarıldı.

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