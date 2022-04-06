HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 6 Nisan sigara fiyat listesi! Sigaraya zam geldi mi? Sigara zammı beklentisi sonrası güncel sigara fiyatları!

6 Nisan sigara fiyat listesi! Sigaraya zam geldi mi? Sigara zammı beklentisi sonrası güncel sigara fiyatları!

06.04.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sigara fiyatları 6 Nisan günü merak edilen konuların başında geliyor. Sigaraya zam geldi mi sorusuna yanıt aranıyor. Sigara zammı beklentisi sonrası güncel sigara fiyatları TEKEL listeleri üzerinden sorgulanabiliyor. Sigaraya yapılan son zamla, paket başına 4-5 TL'ye varan zam gelmişti.

6 Nisan sigara fiyat listesi! Sigaraya zam geldi mi? Sigara zammı beklentisi sonrası güncel sigara fiyatları!

6 Nisan sigara fiyat listesi! Sigara fiyatları güncel listeler üzerinden sorgulanıyor. Sigaraya zam geldi mi sorusuna arama motorlarında cevap aranıyor. Sigara paketlerine gelen en son zamda, paket başına fiyatlar 4-5 TL artmıştı. Bu zammın ardından, sosyal medyada sigaraya yeni bir zam gelebileceği iddia edilmişti.

SİGARA FİYAT LİSTESİ 6 NİSAN!

21,50 TL olan sigara 23,50 TL

22 TL olan sigara 24 TL

23 TL olan sigara 25 TL

24 TL olan sigara 26 TL

25 TL olan sigara 27 TL

25,50 TL olan sigara 27,50 TL

Buna göre en ucuz sigara 23.50 TL, en pahalı sigara ise 40 TL oldu.

SİGARAYA ZAM VAR MI?

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Alkol ve sigarada yeni zamlara hazır mıyız?" ifadesini kullandı. Söz konusu paylaşıma kısa süre içerisinde yüzlerce yorum geldi. Fakat henüz 'sigara zammı' açıklaması yapılmadı.

Sosyal medyada yer alan iddialara göre sigara fiyatlarına 4-6 TL arasında zam geleceği belirtiliyor. Bu nedenle sigara fiyatlarına zam iddiası araştırılıyor ancak konuyla ilgili henüz bir zam haberi duyurulmuş değil.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi!Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi!
Nisa'yı terk eden annenin ifadesi ortaya çıktı... Fuhuş detayıNisa'yı terk eden annenin ifadesi ortaya çıktı... Fuhuş detayı
Esad detayı: 'Tarihte görülmemiş bir şekilde...'Esad detayı: 'Tarihte görülmemiş bir şekilde...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsel ilişkiye girdiği en sıra dışı yeri itiraf etti

Cinsel ilişkiye girdiği en sıra dışı yeri itiraf etti

Survivor'da sürpriz ayrılık! "Hayallerime veda ettim"

Survivor'da sürpriz ayrılık! "Hayallerime veda ettim"

Lise öğrencisi 'peşimdeler, beni bulacaklar' dedi, sonrası korkunç!

Lise öğrencisi 'peşimdeler, beni bulacaklar' dedi, sonrası korkunç!

Bakan Koca'dan 'ATT Büşra' ve 'Nisa Bebek' açıklaması

Bakan Koca'dan 'ATT Büşra' ve 'Nisa Bebek' açıklaması

İftar saatinde aile katliamı! Ağabeyini, yengesini ve yeğenini öldürdü

İftar saatinde aile katliamı! Ağabeyini, yengesini ve yeğenini öldürdü

İmzalar atıldı yola çıktılar! "Tarihi günler yaşanıyor"

İmzalar atıldı yola çıktılar! "Tarihi günler yaşanıyor"

İlginizi Çekebilir

Canan Karatay: Ana sütünün aynısı! Her gün mutlaka için

Canan Karatay: Ana sütünün aynısı! Her gün mutlaka için

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

İftara Somer Şef imzalı enfes lezzet! En ince ayrıntısına kadar

İftara Somer Şef imzalı enfes lezzet! En ince ayrıntısına kadar

Polis her yerde onu arıyor! Otoyolda market arabasıyla...

Polis her yerde onu arıyor! Otoyolda market arabasıyla...

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.