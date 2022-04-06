6 Nisan sigara fiyat listesi! Sigaraya zam geldi mi? Sigara zammı beklentisi sonrası güncel sigara fiyatları!

6 Nisan sigara fiyat listesi! Sigara fiyatları güncel listeler üzerinden sorgulanıyor. Sigaraya zam geldi mi sorusuna arama motorlarında cevap aranıyor. Sigara paketlerine gelen en son zamda, paket başına fiyatlar 4-5 TL artmıştı. Bu zammın ardından, sosyal medyada sigaraya yeni bir zam gelebileceği iddia edilmişti.

SİGARA FİYAT LİSTESİ 6 NİSAN!

21,50 TL olan sigara 23,50 TL

22 TL olan sigara 24 TL

23 TL olan sigara 25 TL

24 TL olan sigara 26 TL

25 TL olan sigara 27 TL

25,50 TL olan sigara 27,50 TL

Buna göre en ucuz sigara 23.50 TL, en pahalı sigara ise 40 TL oldu.

SİGARAYA ZAM VAR MI?

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Alkol ve sigarada yeni zamlara hazır mıyız?" ifadesini kullandı. Söz konusu paylaşıma kısa süre içerisinde yüzlerce yorum geldi. Fakat henüz 'sigara zammı' açıklaması yapılmadı.

Sosyal medyada yer alan iddialara göre sigara fiyatlarına 4-6 TL arasında zam geleceği belirtiliyor. Bu nedenle sigara fiyatlarına zam iddiası araştırılıyor ancak konuyla ilgili henüz bir zam haberi duyurulmuş değil.



