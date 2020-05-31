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6 saatlik izinde sokağa çıktı, çöken asma tavanın altına kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2020 16:28 | Son Güncelleme

Amasya'da çay ocağındaki tadilat sırasında çöken asma tavanın altında kalan Nurettin Güney (77), yaralandı. Tedaviye alınan Güney'in, salgın nedeniyle verilen 6 saatlik izinle sokağa çıktığı belirtildi.

Olay, saat 15.30 sıralarında, Yüzevler Mahallesi, Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde meydana geldi.

Cadde üzerindeki bir pasajın zemin katında, koronavirüs nedeniyle açıklanan normalleşme takvimiyle yarın açılması planlan M.K.'ya ait çay ocağındaki tadilat sırasında, asma tavan, bilinmeyen nedenle çöktü. Asma tavanın aniden çökmesi sonucu, kartonpiyer yığını altında kalan Nurettin Güney, yaralandı. İhbar üzerine adrese, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan Güney, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan ve sağlık durumun iyi olduğu belirtilen Güney'in, salgın nedeniyle verilen 6 saatlik izinle sokağa çıktığı öğrenildi.

(DHA)

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