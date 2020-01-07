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  4. 6 saatte köye ulaşabildiler! 'Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz'

6 saatte köye ulaşabildiler! 'Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz'

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 00:57 | Son Güncelleme

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde önceki gün yağan kar ve tipi sonrası yolu kapanan köyde mahsur kalan kalp hastası, İl Özel İdaresi ekiplerinin 6 saat süren yol açma çalışmasının ardından kurtarılabildi. Uzun uğraşlar sonucu köye ulaşan iş makinesi operatörü kendini görüntüleyen arkadaşına, "Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz" esprisi yaptı.

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı Refahiye ilçesinde 14 köy yolunu ulaşıma kapattı. İlçeye 16 kilometre uzaklıktaki Kandil köyünde yaşayan kalp hastası Ali Bozkurt’un hastaneye gitmesi gerektiği ihbarını alan Erzincan İl Özel İdaresi mücadele ekipleri, akşam saatlerinde köye ulaşmak için çalışma başlattı.

6 saat süren çalışmanın ardından yer yer 2 metreye ulaşan kar kütlelerini aşan ekipler gece geç saatlerde köye ulaştı. Uzun uğraşlar sonucu köye ulaşan iş makinesi operatörü kendini görüntüleyen arkadaşına, "Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz" esprisi yaptı.

Köylüler ekiplere teşekkür ederken, fırtına nedeniyle yolun tekrar kapanması ihtimaline karşı kalp hastası olan ve ameliyata gireceği öğrenilen Ali Bozkurt, Özel İdare aracıyla köyden alınarak Refahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bozkurt’un, geceyi hastanede geçirdikten sonra sabah saatlerinde Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kalp ameliyatına gireceği belirtildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan Refahiye iş makinesi kar yağışı

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