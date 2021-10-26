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6 yaşına kadar kurtlar tarafından büyütüldü! Yaşamı Disney filmlerine konu olan adam: Dina Sanichar

26.10.2021 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarzan’ın hikâyesini çocukluk yıllarınızda mutlaka dinlemişsinizdir. Kurtlar tarafından büyütülme efsanesin başlangıcı olan ve hatta Disney karakteri Orman Çocuğu Mogli’ye ilham olan Dina Sancihar’ın yaşamını sizler için araştırdık.

6 yaşına kadar kurtlar tarafından büyütüldü! Yaşamı Disney filmlerine konu olan adam: Dina Sanichar

Dina Sanichar, 6 yaşındayken bir grup avcı tarafından Hindistan’da bir mağarada kurtlarla yaşarken keşfedildi. İnsan görüntüsünün aksine tam olarak bir kurt gibi davranıyordu. Dört ayağının üzerinde yürüyordu ve yetim haneye yerleştirildikten sonra sadece çiğ et ile beslendiği ortaya çıktı.

ADINA MAKALELER YAZILDI

Yetimhane hayatı sırasında insani becerilere sahip olabilmesi için uzun eğitimler verildi. Bu eğitimlere rağmen bir türlü yaşamı boyunca konuşmayı öğrenmedi. İnsanlar gibi normal kıyafetler giymiyordu ve genellikle çıplak dolaşmayı tercih ediyordu. Normal insanların yediği besinler uzak duruyordu. Özellikle kokusunu beğendiği şeyleri yemiyordu. Büyük bir çoğunlukla çiğ et ve kemikle beslendi. Bu durumla ilgili olarak bir çocuk psikoloğu olan Wayne Dennis'in 1941 tarihli American Journal of Psychology makalesi olan The Significance of Feral Man’da , "Vahşi adam düzensizdir. Medeni insanın iğrenç bulduğu şeyleri yer" ifadelerini yer aldı.

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TEK ARKADAŞI DA HAYVANLAR ARASINDA BÜYÜMÜŞTÜ

Sanichar, insanlarla ilişki kurma konusundan büyük sorunlar yaşıyordu. Yetimhanedeki tek arkadaşı ise hayvanlar tarafından büyütülmüş başka bir çocuktu. İkili sadece birbirleriyle iletişim kuruyordu. Tek modern davranış olarak Sanichar sigara içmeyi öğrendi. Bu alışkanlığı onun genç yaşta ölümüne neden oldu. Sanichar, 1895 yılında tüberkülozdan vefat etti.

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