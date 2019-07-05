6 yaşına kadar özel deterjan kullanın, çift durulama yapın

Annelerin aklına takılan sorulardan biri de bebeklerin çamaşırlarını yıkarken nasıl bir deterjan kullanmaları gerektiği oluyor. Bebeklerin cildinin yetişkinlere göre daha hassas ve duyarlı olduğundan özel deterjan ve yumuşatıcılar kullanılması gerektiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Kemal Akpınar, “Özel deterjanlar 6 yaşına kadar kullanılmalı. Suda iyi çözülen deterjanlar tercih edilmeli, çift durulama yapılmalı. Çocukların çamaşırları nemli kalmamalı, açık havada kurutulmalı ve mutlaka ütülenmeli” dedi.

Cildi koruyan flora bebeklerde henüz oluşmamış olduğundan bebek cildi daha savunmasız oluyor. Bu durumun bebek cildini mikroorganizmalara karşı daha duyarlı hale getirdiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Kemal Akpınar, “Bu yüzden bebeğin, çocuğun cildine temas eden giysilerin temizliğini sağlayan maddelerin özellikli olması lazım” şeklinde konuştu.

SUDA ERİYEN DETERJAN SEÇİLMELİ

Yeni alınan giysilerin kimyasallardan arındırılması için çocuğa giydirilmeden önce mutlaka yıkanması gerektiğini hatırlatan Dr. Akpınar, deterjan tercihi için önerilerini sıralayarak; “Deterjanın bütün dokulara yayılması, suda eriyebilmesi ve durulama anında da çamaşırlardan tamamen uzaklaştırılması gerekiyor. Sıvı deterjanların yayılımı daha kolaydır, diğer taraftan kapsül deterjanların yayılımı yetersiz kaldığı için kullanımı önerilmiyor” dedi.