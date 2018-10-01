6 yaşındaki çocuğa tecavüz eden pedofili çırılçıplak halde böyle yakalandı

Restoranda öfkeli kalabalığın elinden kurtulamayan sapık, linç edildi. İşte pedofili hastası sapığın ölmemesi için restoran yöneticilerinin araya girdiği olayın detayları...

1 / 10 Güney Afrika'daki Pretoria'da bulunan Silverton bölgesinde kan donduran bir olay yaşandı. Bölgenin ünlü restoranlarından birinde 20 yaşındaki adam, 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu.

2 / 10 Yemek yemek için geldiği restoranda oyun alanında bulunan 6 yaşındaki kız çocuğunu gizlice izlemeye başlayan 20 yaşındaki pedofili hastası adam, bir süre sonra küçük kızın tuvalete gittiğini fark etti.

3 / 10 6 yaşındaki kızı takip eden sapık, çocuk içeri girince kapıyı kilitledi. Burada küçük kıza tecavüz eden sapık, annenin kızını görememesi üzerine yakalandı.

4 / 10 ÇOCUĞUNU BULAMAYINCA OLAY ÇIKARDI Oyun alanında kızını göremeyen anne, olay çıkarınca görevliler restoranın her köşesini aramaya başladı.

5 / 10 Tuvaletin kapısının kilitli olduğunu gören restoran çalışanları, kapıyı zorlayınca kan donduran manzarayla karşı karşıya kaldı.

6 / 10 Küçük kız çocuğu ve adamın çırılçıplak olduğunu gören yetkililer pedofili şahsı tuvaletten kaçmaya çalışırken yakaladı.

7 / 10 Kız çocuğunun kasığından kan geldiğini gören restoran çalışanları ve müşteriler pedifili hastası adamı linç etti. Kanlar içinde kalan sapık, restoran yöneticileri tarafından öfkeli kalabalığın arasından çıkarılarak polis gelene kadar tuvalette tutuldu.

8 / 10 Gözaltına alınan pedfili adam, çıkarıldığı mahkemede cinsel istismar suçundan yargılanacak.

9 / 10