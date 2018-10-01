6 yaşındaki çocuğa tecavüz eden pedofili çırılçıplak halde böyle yakalandı

Restoranda öfkeli kalabalığın elinden kurtulamayan sapık, linç edildi. İşte pedofili hastası sapığın ölmemesi için restoran yöneticilerinin araya girdiği olayın detayları...
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