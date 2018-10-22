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'6 yaşındaki çocuk evlenebilir' demişti! Nurettin Yıldız'dan bir skandal daha

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 16:35 | Son Güncelleme

6 yaşındaki çocuklarla evlenilebileceği gibi skandal fetvalarıyla sık sık gündeme gelen Nurettin Yıldız şimdi de kadınları kıyafetlerine göre sınıflandırıp puan verdi.

'6 yaşındaki çocuk evlenebilir' demişti! Nurettin Yıldız'dan bir skandal daha

Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız, “6 yaşında çocukla evlenilebileceği” ve “asansörde halvet olabileceği” gibi skandal fetvalarına bir yenisini daha ekledi. Kadınlara kendine göre puan veren Yıldız, “Tesettürle para etmeye başlıyor” ifadelerini kullandı.

Nurettin Yıldız, “Kadın, bu Avrupalılar gibi çıplak gezinse 60-70 puanlık bir kadın, bir tesettürle 90 puanlık kadın oluyor, yani çekicilik, cazibe açısından… Çıplaklığı para etmiyor, etek giyse para etmiyor, tesettürle para etmeye başlıyor” dedi.

KADINLAR DAYAK YİYORSA ŞÜKRETSİNLER

Öte yandan, “Kadınlar dayak yiyorlarsa şükretsinler” diyen Nurettin Yıldız’a Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan da tepki gelmişti. Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddeti kınayan Erdoğan, bunun kültürümüzde bir yeri olmadığını söyleyerek, “Bazılarının dikkat çekmek için kavramları eğip, bükerek söyledikleri sözlerin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur” demişti.

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Anahtar Kelimeler:
nurettin yıldız SKANDAL Çocuk

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