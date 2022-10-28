6 yaşındaki kızına tecavüz eden arkadaşını intihar etmeye zorlamıştı! Dünya gündemine yerleşen olayda yeni gelişme...

Rusya’da yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı. 6 yaşındaki kızının vaftiz babası ve en yakın arkadaşı olan Sviridov’un telefonunda küçük kıza ait cinsel içerikli görüntüleri gören baba dehşet saçmıştı. İkilinin arasında yaşanan tartışmanın sonucunda baba Matrosov, arkadaşını bir ormanlık alana götürmüştü ve onu orada bıçaklamıştı. Arkadaşının kendi mezarını elleriyle kazanmasını isteyen baba, cesedi isimsiz olarak bu açılan çukura gömerek olay yerinden uzaklaşmıştı. Müfettişler, Sviridov'un ormanda kendi canına kıydığı sonucuna vardı. Matrosov 18 ay hapis cezasına çarptırılırken davada yeni bir gelişme yaşandı.

KAHRAMAN OLARAK KARŞILANDI

Matrosov başlangıçta cinayet şüphesiyle tutuklandı ancak sonrasında hakkındaki suçlama düşürüldü. Nisan ayında Samara'daki Krasnoglinsky Mahkemesi’nde Matrosov arkadaşını intihar etmeye teşvik etmekten suçlu bulundu ve 18 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak 6 ayın sonunda Matrosov hapisten çıkartıldı. Matrosov’un kefalet ücretini ödemek için kendi aralarında para toplayan Pribrezhnoye köyündeki yerliler onu bir kahraman gibi karşıladı.

Pribrezhnoye köyündeki yerliler, 2500 kişilik dilekçelerinde Matrosov’un tamamen beraat etmesi için imza topladı. Yerliler dilekçelerinde, “Bizi bir çocuk saldırganından kurtardığı için onu destekliyoruz” ifadelerine yer verdi.



