KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Anne Çocuk
  4. 6 yaşındaki küçük kızının saçını boyadığı için eleştirilerin hedefi oldu! Aldığı tepkilerden sonra gerçeği açıkladı

6 yaşındaki küçük kızının saçını boyadığı için eleştirilerin hedefi oldu! Aldığı tepkilerden sonra gerçeği açıkladı

24.02.2023 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saçların rengini değiştirmek ve beyazları kapatmak için saç boyatma işlemi uygulanıyor. Saç boyalarının içerisinde bulunan kimyasalların sağlığı riske attığı paylaşılıyor. Instagram hesabında 6 yaşındaki küçük kızının saçını boyadığı anları paylaşan bir anne oldukça fazla eleştiri aldı.

6 yaşındaki küçük kızının saçını boyadığı için eleştirilerin hedefi oldu! Aldığı tepkilerden sonra gerçeği açıkladı

Saç boyama kararının bilinçli olarak verilmesi oluşabilecek risklerin farkında olunması gerekiyor. Bu sebeple belirli bir yaşın altındaki kişilerin saçlarını boyatmamaları gerekiyor. Adrea, Instagram hesabında küçük kızının saçını boyarken çektiği anları paylaştı. Adrea, "Kayıt için, Koti'nin çilekli sarısına bayılıyorum ama aylardır boyamam için bana yalvarıyor ve ben de çocuklarıma ne isterlerse yapabileceklerine dair izin verdim."

Ekran görüntüsü 2023-02-24 103311

Saçının boyanmasından memnun görünen Koti, videoda oldukça mutlu görünüyor.
Ancak paylaşılan videoyu izleyen sosyal medya takipçileri bunun oldukça zararlı olduğunu belirterek tepki gösterdi. Biri "Bunu neden yapıyorsun? O sadece altı yaşında."dedi.

Ekran görüntüsü 2023-02-24 103303

"Kızıl saçları onu özel kılıyordu ve çok güzeldi."

Bir başkası ise "Neden? Altı yaşında doğal güzelliğini sevmeli. İğrenç." diyerek bu duruma karşı çıktı.

GEÇİCİ BOYA KÖPÜĞÜ KULLANDIĞINI AÇIKLADI

Ekran görüntüsü 2023-02-24 103322

Adrea aldığı eleştirilerden sonra gerçeği açıkladı. "Bilginize! Bunun bir şaka olması gerekiyordu. 2 yıkamada çıkan geçici bir köpük kullandık. Ve Koti bir gün esmer gibi davranarak çok eğlendi."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hamilelikte depresyon nasıl atlatılır?Hamilelikte depresyon nasıl atlatılır?
Verdiği zararı bilseniz asla yapmazsınız! Büyük risk taşıyorVerdiği zararı bilseniz asla yapmazsınız! Büyük risk taşıyor
Dövmesinin son halini görünce ağlama krizine girdiDövmesinin son halini görünce ağlama krizine girdi
Anahtar Kelimeler:
Instagram çocuk anne eleştiri geçici kadın kız saç saç boyama eo

En Çok Okunan Haberler

Kira kampanyasına yaptığı bağış dikkat çekti! 'İlk kez pişmanım'

Kira kampanyasına yaptığı bağış dikkat çekti! 'İlk kez pişmanım'

"Türkiye'de 3 ay fazla kalınca daralıyorum" deyince tepki çekti

"Türkiye'de 3 ay fazla kalınca daralıyorum" deyince tepki çekti

Her evde bulunan malzemeyle saniyeler içinde 20 yaş gençleşti

Her evde bulunan malzemeyle saniyeler içinde 20 yaş gençleşti

Bir gecede tüm kireçten tamamen kurtulmanız mümkün

Bir gecede tüm kireçten tamamen kurtulmanız mümkün

Sakın güvenmeyin! Yalan söylemede profesyonel burçlar

Sakın güvenmeyin! Yalan söylemede profesyonel burçlar

Dünyanın en büyük dudaklarına sahip kadını rekora koşuyor

Dünyanın en büyük dudaklarına sahip kadını rekora koşuyor

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Spor takibi yapan akıllı bileklikler ve saatler kilo vermeye yardımcı olur mu? İşte cevabı!

Spor takibi yapan akıllı bileklikler ve saatler kilo vermeye yardımcı olur mu? İşte cevabı!

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.