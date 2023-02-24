6 yaşındaki küçük kızının saçını boyadığı için eleştirilerin hedefi oldu! Aldığı tepkilerden sonra gerçeği açıkladı

Saç boyama kararının bilinçli olarak verilmesi oluşabilecek risklerin farkında olunması gerekiyor. Bu sebeple belirli bir yaşın altındaki kişilerin saçlarını boyatmamaları gerekiyor. Adrea, Instagram hesabında küçük kızının saçını boyarken çektiği anları paylaştı. Adrea, "Kayıt için, Koti'nin çilekli sarısına bayılıyorum ama aylardır boyamam için bana yalvarıyor ve ben de çocuklarıma ne isterlerse yapabileceklerine dair izin verdim."

Saçının boyanmasından memnun görünen Koti, videoda oldukça mutlu görünüyor.

Ancak paylaşılan videoyu izleyen sosyal medya takipçileri bunun oldukça zararlı olduğunu belirterek tepki gösterdi. Biri "Bunu neden yapıyorsun? O sadece altı yaşında."dedi.

"Kızıl saçları onu özel kılıyordu ve çok güzeldi."

Bir başkası ise "Neden? Altı yaşında doğal güzelliğini sevmeli. İğrenç." diyerek bu duruma karşı çıktı.

GEÇİCİ BOYA KÖPÜĞÜ KULLANDIĞINI AÇIKLADI

Adrea aldığı eleştirilerden sonra gerçeği açıkladı. "Bilginize! Bunun bir şaka olması gerekiyordu. 2 yıkamada çıkan geçici bir köpük kullandık. Ve Koti bir gün esmer gibi davranarak çok eğlendi."



