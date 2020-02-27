60 saniyede 200 bin dolar kazanıyor! Bakın bunu nasıl yapıyor

Genç yaşına rağmen binlerce kişinin dikkatini çekmeyi başaran Loren'in sırrı ise sosyal medya. Farklı uygulamaları kullanarak ününe ün katan Loren, kısa süre içinde bu ününü kazanca dönüştürmeyi başardı.

2016 yılında piyasaya sürülen ve en popüler sosyal medya platformlarından bir haline gelen TikTok, kendi fenomenlerini yarattı.

ABD'li bir teknoloji araştırma şirketi olan Morning Consult'ın araştırmacıları, TikTok'un çok hızlı bir şekilde büyüdüğünü ve önümüzdeki seneye kadar popüler kullanıcıların yaptıkları paylaşım başına 1 milyon dolar kazanabileceklerini söyledi.

O fenomenlerden biri de Amerikalı şarkıcı ve TikTok yıldızı 17 yaşındaki Loren Gray.

38 milyon takipçili Loren Gray, marka işbirlikli 60 saniyelik video paylaşımı başına 200 bin dolar kazanıyor.

Günlük video paylaşan ve popülerliği sayesinde plak şirketleriyle anlaşan Gray'in paylaşımları toplamda 2 milyardan fazla beğeni aldı.

Gray, TikTok hesabında hepimizin bildiği konseptteki dans videoları çekiyor, ürün inceliyor ve vlog çekiyor. Kendisi zaten sosyal medya fenomeni.

Sahne adı olarak Loren Gray'i tercih eden yıldız, aslında küçükken "Gray" adını kullanmak istemiyordu ve Loreen Beech denmesini tercih ediyordu.

19 Nisan 2002'de Pensilvanya'da, orta sınıf bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Şu anda California'da yaşıyor.

2015'te Musical.ly hesabı açtı ve bu uygulama aracılığıyla kısa sürede tanınmaya başladı. Musical.ly'nin en popüler isimleri arasında yer aldı.

Musical.ly öncesi 2014 yılında YouNow platformu üzerinden yayınlar gerçekleştiriyordu. Loren Gray, Mart 2018'de Virgin Records ile anlaşma imzalayarak müziğe profesyonel giriş yaptı.

Mart 2018'de ilk plak şirketi anlaşmasını imzalamasının ardından Ağustos 2018'de ilk şarkısı "My Story" piyasaya sürüldü.