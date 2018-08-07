64 milyonda bir gerçekleşen mucize!

Julie ve Jose çifti 2005'te evlendi ve 30'larında bir çocuk sahibi olmayı hayal ettiler. Bir yıllık evlilikten sonra çift doktora başvurdu ve muhtemelen Julie'nin yaşı yüzünden gebe kalma konusunda sıkıntı çektiklerini öğrendiler. Tıbbi testler doğal bir hamileliğin mümkün olmadığını gösterdi. Julie ve Jose bu sorunu çözmek için farklı yöntemler araştırmaya başladılar.

Julie tedavi sonrası hamile olduğunu öğrendi. İkizleri olacağını düşünen çift ilk ultrason incelemesinde dördüzleri olacağını öğrenince neye uğradıklarını şaşırdılar.

İlk şoktan sonra, Julie ve Jose durumu olumlu karşıladı ve bebekleri dört gözle beklemeye koyuldu. Ancak hamilelik kolay değildi ve doktorlar bebeklerin hayatta kalma şanslarının oldukça düşük görüyordu.

Hatta anne ve babaya sağkalım şanslarını artırmak için 4 bebekten 2'si için gebelik sonlandırma teklifi bile yapılmıştı. Ancak Julie, bunu göze alamadı ve bebekleri ne olursa olsun doğuracağını söyledi.

Yaşamaz denilen dördüzler 29. haftada sezaryenle dünyaya geldi. Dördü de kız olan Ellie, Georgina, Jessica ve Holly, 450’şer gramdı. Birçok sağlık sorunuyla karşılaşan bebekler hastanede 8 hafta kaldıktan sonra taburcu edildiler.