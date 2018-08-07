64 milyonda bir gerçekleşen mucize!

Julie ve Jose çifti 2005'te evlendi ve 30'larında bir çocuk sahibi olmayı hayal ettiler. Bir yıllık evlilikten sonra çift doktora başvurdu ve muhtemelen Julie'nin yaşı yüzünden gebe kalma konusunda sıkıntı çektiklerini öğrendiler. Tıbbi testler doğal bir hamileliğin mümkün olmadığını gösterdi. Julie ve Jose bu sorunu çözmek için farklı yöntemler araştırmaya başladılar.
Julie tedavi sonrası hamile olduğunu öğrendi. İkizleri olacağını düşünen çift ilk ultrason incelemesinde dördüzleri olacağını öğrenince neye uğradıklarını şaşırdılar.
İlk şoktan sonra, Julie ve Jose durumu olumlu karşıladı ve bebekleri dört gözle beklemeye koyuldu. Ancak hamilelik kolay değildi ve doktorlar bebeklerin hayatta kalma şanslarının oldukça düşük görüyordu.
Hatta anne ve babaya sağkalım şanslarını artırmak için 4 bebekten 2'si için gebelik sonlandırma teklifi bile yapılmıştı. Ancak Julie, bunu göze alamadı ve bebekleri ne olursa olsun doğuracağını söyledi.
Yaşamaz denilen dördüzler 29. haftada sezaryenle dünyaya geldi. Dördü de kız olan Ellie, Georgina, Jessica ve Holly, 450’şer gramdı. Birçok sağlık sorunuyla karşılaşan bebekler hastanede 8 hafta kaldıktan sonra taburcu edildiler.
64 milyonda bir ihtimalle dünyaya gelen dördüzleri karıştırmamak için anneleri üzerlerine isimleri yazılı kıyafetler giydiriyordu.
Dördüzlerin annesi Julie Carles (39) “Çok mutluyum. Bu günü göremeyeceğimi sanmıştım. Evet bakımları çok zor ve çaba gerektiriyor ancak onlarsız bir hayat hayal edemiyorum” dedi.
Julie, tek yumurtada 4 aynı embriyoyu taşıdı, embriyolar aynı plasentayı paylaştı. Julie bu durumu yaşayan dünyadaki 27 kadından sadece biriydi.
Çift, ''dördüzler çevremizdeki meraklı insan sayısını da artıyor ve bunlar çoğunlukla anlayışsız insanlardan oluşuyor'' diyor. Julie, ''Bunları almak için kaç kez seks yapmak zorunda kaldınız?' 'Hepsi aynı günde mi çıktı?' 'Hepsinin adı aynı mı?' gibi sorularla karşı karşıya kaldıklarını söyleyerek onlara sadece, ''bu çocuklar sadece mucize diye karşılık veriyorum'' diye konuşuyor.
Artık kızlar ortaokulda ve ilk defa kendi başlarına olmaya çalışan farklı sınıflardalar.
Kızların birbirleriyle inanılmaz güçlü bağları var. Genellikle, benzer kıyafetler, ayakkabılar giyip ve aynı oyuncaklara sahipler. Ancak hepsi aynı olsalar da, farklı kişiliklere sahipler.
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