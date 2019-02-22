65 milyon yıllık salyangozun boyutları hayrete düşürüyor

2008 yılında Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Haydarlı bölgesinde bulunan 44 santim boyutundaki 65 milyon yıllık dev salyangoz fosili büyük ilgi görüyor. 85 santim uzunluğunda 38 santim genişliğinde bir mermer zemin üzerinde fosilleşen salyangoz sergi salonunda ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Günümüzde boyutları ortalama 7-8 santim olan salyangozların atalarının boyutunun 65 milyon yıl önce yaklaşık 44 santim olduğu ortaya çıktı.

Müzede sergileniyor

Adıyaman Müzesinde ayrıca 45 milyon yıllık tek hücreli canlı mercimek fosili de sergileniyor. Sergilenen bu jeolojik fosiller, sergilenen diğer arkeolojik eserler kadar ilgi görüyor.

Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, Adıyaman’ın tarihi zenginliklerin içerisinde olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Kommagene Kralı 1. Antiachos bu toprakları tanımlarken, ‘Ata hükümranlığından devraldığım bu toprakları tüm tanrıların ebedi yurdu yaptım’ diyor. Dolayısıyla Adıyaman’ın üzerinde bulunduğu toprakları tanrıların yurdu olarak Pagan Döneminde adlandırmışlar. Yani baktığınız zaman Adıyaman hakikaten bir tarihsel zenginlik içerisinde adeta yüzüyor. İşte bu salyangoz fosili Adıyaman’ın Gölbaşı İlçesinin Haydarlı Bölgesinde ortaya çıktı.