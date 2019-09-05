650 gram doğan Umut bebek hayata tutundu

Timur, prematüre doğan bebeklerin birçok sıkıntısı olabileceğine dikkati çekerek, "Özellikle belli gram ağırlığında doğan bebeklerin bir kısmını maalesef kaybedebiliyoruz. Umut bebek de 650 gram doğdu ve hayata tutunmayı başardı." dedi.

YAŞAMA TUTUNMA ŞANSI ÇOK AZDI, AMA O BAŞARDI

Timur, 700-750 gramın altında doğan bebeklerin yaşama şansının normal şartlarda çok az olduğunu ancak ileri merkezlerde yaşam şansının artırılabildiğini ifade ederek, "Birçok bebek yaşasa bile değişik problemlerle yüz yüze kalabiliyor. Özellikle 600-650 gram ağırlığında doğan bebeklerin yaşaması için çok ciddi gayret ve bakım gerekiyor. Bu nedenle Umut bebeğin hayata tutunmasını sağlayan ekip arkadaşlarımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Şu anda bebeğin 1 kilo 650 gram ağırlığa eriştiğini ve sağlıklı olduğunu kaydeden Timur, "Bundan sonra da benzer vakalarla karşılaştığımız bebeklere umut olmak istiyoruz. Üçüncü basamak olan yeni doğan yoğun bakım ünitesi yaklaşık iki yıldan bu yana faaliyet gösteriyor ve birçok ilden ve merkezden hasta kabul ediyoruz. Bunların takip ve tedavilerini yapıyoruz." dedi.

Timur, özellikle 37. haftadan önce gerçekleşen doğumların, aslında bir halk sağlığı sorunu olduğuna işaret ederek, şunları söyledi: "Öncelikli olarak yapacağımız iş, vaktinden önce doğumları mümkün olduğunca engellememiz gerekiyor. Bunun için koruyucu sağlık hizmetine önem vermemiz gerekiyor ancak bu tür doğumlar olduğu zaman da gerekli tıbbı müdahalenin yapılabildiği merkezlerde gerçekleştirilmesi lazım. Bu bakımından da bizim hastanemiz ileri merkezlerden biri." Timur, Umut bebeği bir süre sonra aileye teslim edeceklerini de sözlerine ekledi.