KADIN

650 gram doğan Umut bebek hayata tutundu

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 05.09.2019 13:53 | Son Güncelleme

Ordu'da 650 gram ağırlığında dünyaya gelen Umut bebek, uzman hekim gözetiminde hayata tutunarak ailesini sevindirdi.

650 gram doğan Umut bebek hayata tutundu

Anne Hatice Bilgin, henüz 25 haftalık hamileyken, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle sezaryenle 650 gram ağırlığında erkek bebek dünyaya getirdi.

Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi (ODÜ) Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde 19 Haziran'da dünyaya gelen bebek, yeni doğan yoğun bakım ünitesine alındı.

Burada son teknoloji kuvöze konulan bebek, 35. haftada 1 kilo 650 gram ağırlığa ulaşarak yaşama tutundu. Ailesinin "Umut" adını verdiği bebek, yakında taburcu edilecek.

Ameliyatı gerçekleştiren Perinatoloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Timur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Umut bebeğin, yüksek riskli gebelik dönemi geçiren bir annenin bebeği olduğunu söyledi.

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Annenin, gebeliğinin 25. haftasında çok yoğun kanamayla ameliyata alındığını ve doğumun sezaryenle gerçekleştirildiğini belirten Timur, 650 gram ağırlığında doğan prematüre bebeğin, daha sonra yoğun yoğum servisinde tedavisine başlandığını aktardı.

Timur, prematüre doğan bebeklerin birçok sıkıntısı olabileceğine dikkati çekerek, "Özellikle belli gram ağırlığında doğan bebeklerin bir kısmını maalesef kaybedebiliyoruz. Umut bebek de 650 gram doğdu ve hayata tutunmayı başardı." dedi.

YAŞAMA TUTUNMA ŞANSI ÇOK AZDI, AMA O BAŞARDI

Timur, 700-750 gramın altında doğan bebeklerin yaşama şansının normal şartlarda çok az olduğunu ancak ileri merkezlerde yaşam şansının artırılabildiğini ifade ederek, "Birçok bebek yaşasa bile değişik problemlerle yüz yüze kalabiliyor. Özellikle 600-650 gram ağırlığında doğan bebeklerin yaşaması için çok ciddi gayret ve bakım gerekiyor. Bu nedenle Umut bebeğin hayata tutunmasını sağlayan ekip arkadaşlarımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Şu anda bebeğin 1 kilo 650 gram ağırlığa eriştiğini ve sağlıklı olduğunu kaydeden Timur, "Bundan sonra da benzer vakalarla karşılaştığımız bebeklere umut olmak istiyoruz. Üçüncü basamak olan yeni doğan yoğun bakım ünitesi yaklaşık iki yıldan bu yana faaliyet gösteriyor ve birçok ilden ve merkezden hasta kabul ediyoruz. Bunların takip ve tedavilerini yapıyoruz." dedi.

Timur, özellikle 37. haftadan önce gerçekleşen doğumların, aslında bir halk sağlığı sorunu olduğuna işaret ederek, şunları söyledi: "Öncelikli olarak yapacağımız iş, vaktinden önce doğumları mümkün olduğunca engellememiz gerekiyor. Bunun için koruyucu sağlık hizmetine önem vermemiz gerekiyor ancak bu tür doğumlar olduğu zaman da gerekli tıbbı müdahalenin yapılabildiği merkezlerde gerçekleştirilmesi lazım. Bu bakımından da bizim hastanemiz ileri merkezlerden biri." Timur, Umut bebeği bir süre sonra aileye teslim edeceklerini de sözlerine ekledi.

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ŞU ANA KADAR BEBEKTE CİDDİ KALICI BİR SORUN OLMADIĞINI DA GÖRMEKTEYİZ

Yeni doğan yoğun bakım ünitesi uzmanı Dr. Mahir Ceylan ise annenin yaşadığı sorunlar nedeniyle çok riskli bir doğum süreci yaşadıklarını belirterek, "Umut bebeğin sağlığı zaman zaman ciddi sıkıntılı dönemlere girdi ancak bebek, o sıkıntılı süreçleri atlattı ve hayata tutundu. Şu anda bebeğin kilosu doğum tartısının neredeyse üç katına ulaştı." diye konuştu.

Bebeğin sağlıklı şekilde hayatta kalmasını sağladıklarını vurgulayan Ceylan, "Şu ana kadar bebekte ciddi kalıcı bir sorun olmadığını da görmekteyiz. İnşallah bundan sonrada olmayacağını umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AA


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Umut bebek 650 gram doğan bebek

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