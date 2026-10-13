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66 yıldır birlikteler: Evli çift uzun ömürlü ilişkilerinin sırlarını açıkladı

ABD'nin Cenla bölgesinde yaşayan Joseph ve Sallie Page çifti, 66 yıllık evliliklerini ayakta tutan alışkanlıkları paylaştı. Sevgi, sabır, karşılıklı bağlılık ve sorunları başkalarına taşımadan birlikte çözmenin önemine dikkat çeken çift, mutlu bir evliliğin her zaman yüzde 50-50 fedakârlık anlamına gelmediğini söylüyor.

66 yıldır birlikteler: Evli çift uzun ömürlü ilişkilerinin sırlarını açıkladı
Nilgün Arabacı

Uzun yıllar boyunca aynı hayatı paylaşmak, yalnızca birbirini sevmekten fazlasını gerektiriyor. Zaman içinde yaşanan zorluklar, aile sorumlulukları ve değişen koşullar karşısında ilişkiyi korumak için karşılıklı anlayış ve emek de önem taşıyor. ABD'nin Cenla bölgesinde yaşayan Joseph ve Sallie Page çifti, 66 yıllık evlilikleri boyunca öğrendiklerini anlatarak uzun süreli bir ilişkinin temelinde nelerin bulunduğuna dair deneyimlerini paylaştı.

İLK GÖRÜŞTE AŞIK OLDULAR

Joseph ve Sallie'nin aşk hikâyesi, Joseph'in kız kardeşi aracılığıyla tanışmalarıyla başladı. Joseph, askerlik iznindeyken kız kardeşi Katie'yi çalıştığı avukatlık bürosunda ziyaret etti. O sırada gelecekteki eşi Sallie ile karşılaştı ve onunla hayatını geçirmek istediğini anladığını söyledi.

Joseph, tanışmalarını şu sözlerle anlattı:

“En küçük kız kardeşim Katie bir avukatlık bürosunda çalışıyordu. İzinli olduğum sırada onu görmeye gittim. Ofise girdiğimde gelecekteki eşim de oradaydı. O anda hayatımın geri kalanını birlikte geçirmek istediğim kişinin o olduğunu anladım.”

Joseph, kız kardeşinden Sallie'nin adını, adresini ve telefon numarasını öğrenmesini istedi. İstediği bilgileri aldıktan sonra ertesi gün Sallie'nin kapısını çaldı. Böylece uzun yıllar sürecek birlikteliklerinin ilk adımı atılmış oldu.

“HER ZAMAN YÜZDE 50-50 OLMAYABİLİR”

66 yıllık evlilikleri boyunca pek çok anıyı paylaşan çift, iyi günlerde olduğu kadar zor zamanlarda da birbirlerinin yanında durduklarını belirtiyor. Onlara göre bir evliliği güçlü tutan en önemli unsurlardan biri, koşullar ne olursa olsun ilişkiye bağlı kalmak ve eşini yalnız bırakmamak.

Joseph, evlilikte fedakârlığın her zaman eşit ölçüde paylaşılmadığını vurgulayarak bazen taraflardan birinin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerekebileceğini söyledi.

“Bazı insanlar zamanla her şeyin yüzde 50-50 olması gerektiğini düşünmeye başlıyor. Ancak bu her zaman böyle olmayabilir. Bazen yüzde 90-10 olabilir” diyen Joseph, eşlerin birbirlerine ihtiyaç duydukları anlarda destek vermesinin önemine dikkat çekti.

Joseph'e göre evlilikte dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da çiftin kendi sorunlarını kendi içinde çözmeye çalışması. Başkalarını ilişkiye dahil etmenin her zaman doğru sonuç vermeyeceğini belirten Joseph, sorunun ortaya çıkmasına neden olan tüm ayrıntıları dışarıdan insanların bilemeyeceğini ifade etti.

ÇOCUK YETİŞTİRİRKEN BİRBİRLERİNİ DESTEKLEDİLER

Sallie ise uzun süren evliliklerinde eşler arasındaki uyumun ve ortak kararların önem taşıdığını söyledi. Özellikle çocuk yetiştirme sürecinde birbirlerinin kararlarını desteklemeye özen gösterdiklerini anlattı.

Sallie, çocukların babalarından izin alamadıklarında kendisine geldiklerini, ancak eşinin kararını değiştirmek yerine aynı tutumu sürdürdüğünü belirtti. Eşi bir konuda hayır dediyse kendisinin de aynı yanıtı verdiğini söyleyen Sallie, ortak hareket etmenin aile içindeki tutarlılığı korumaya yardımcı olduğunu dile getirdi.

Çift, uzun bir evliliği sürdürmenin tek bir formülü olmadığını düşünüyor. Sevginin yanı sıra sabır göstermek, birbirine destek olmak, sorunları birlikte aşmak ve her gün ilişki için çaba harcamak da bu yolculuğun önemli parçaları arasında yer alıyor.

GENÇ ÇİFTLERE TAVSİYELERİ: BİRBİRİNİZİN KARŞISINDA DEĞİL, YANINDA OLUN

66 yıldır hayatı paylaşan Joseph ve Sallie Page, hikâyelerinin genç çiftlere de ilham vermesini istiyor. Onlara göre evlilik, yalnızca mutlu günleri paylaşmak değil; hayatın iniş çıkışlarında da aynı tarafta kalabilmek anlamına geliyor.

Çiftin deneyimleri, uzun süreli bir ilişkinin sevgi kadar sabır, bağlılık, ortak karar alma ve karşılıklı desteğe de dayandığını gösteriyor. Joseph ve Sallie, birlikte hareket etmenin ve zor zamanlarda birbirini yalnız bırakmamanın evliliklerini yıllar boyunca güçlü tutmalarına yardımcı olduğunu düşünüyor.

Not: görsel temsilidir.

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Anahtar Kelimeler:
evlilik Aşk çift
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