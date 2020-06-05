672 parça! 2 milyon liraya satacaklardı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Manisa'nın Kula ilçesinde park halindeki bir minibüste kaçak tarihi eserler bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Söz konusu minibüse operasyon düzenleyen ekipler; Lidya, İyonya, Roma, Bizans ve çeşitli İslam devletlerine ait 84 bronz ok ucu, üzerinde farklı figürler bulunan 526 bronz ve gümüş sikke, 3 elektron sikke (altın ve gümüş alaşımı), 9 gümüş ve bronz yüzük, 1 bronz bileklik, aslan tasvirli 1 bronz takı parçası, yılanbaşı tasviri olan 1 bronz takı parçası, 1 bronz kemer tokası, 1 bronz anahtar, haç şeklinde 1 küçük gümüş kolye ucu, farklı ebatlarda ve şekillerde, bazı parçaları eksik ve kırık olan 44 metal obje ele geçirdi.

2 MİLYON LİRAYA SATACAKLARDI

Ellerindeki tarihi eserleri yaklaşık 2 milyon TL'ye satma hazırlığındayken yakalandıkları belirlenen A.Y. ve A.Y. gözaltına alındı. İki şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (DHA)

