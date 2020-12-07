7 - 13 Aralık 2020 haftalık burç yorumu... Burçlar bu haftayı nasıl geçirecek?

Aslan burcunda gerçekleşecek Yeni Ayın etkileri tüm burçlarda olacak. Haftalık burcunuzu okumadan haftaya başlamayın! Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun haftalık burç yorumları nasıl? Bu hafta burçları neler bekliyor? Astrolojide haftalık beklentiler neler? İşte 7 - 13 Aralık 2020 haftalık burç yorumları... 7 - 13 ARALIK 2020 HAFTASI BURÇ YORUMLARI Haftalık burcunuzu okumadan haftaya başlamayın, seyahate çıkmayın ve bir anlaşma imzalamayın. Burçların hayatımızdaki yeri o kadar fazla ki.. Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun haftalık burç yorumları nasıl? Astrolojide haftalık beklentiler neler? Bu hafta gezegenlerin etkileri nasıl olacak? Bu hafta burçları neler bekliyor? Haftalık aşk yorumu ve diğer yorumlar...

İşte 7 Aralık haftalık burç yorumları... KOÇ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI (7 - 13 ARALIK 2020) Bu hafta yaşamınızı düzenleme, rutinleriniz ve sorumluluklarınız gündeminizde olacak. İş hayatıyla ilgili süreçlerde plan dışı durumlar oluşabilir. İyi-kötü sürprizlerin bir arada olduğu bir hafta geçirebilirsiniz. Çalışma arkadaşları ve yakın çevrenizden sağlıkla ilgili haberler alabilirsiniz. Bu süreçte bulaşıcı hastalıklara dair yakın çevrenize karşı ekstra dikkat etmelisiniz. Çalışma rutininizde değişiklikleri getirecek haftanın gökyüzü olayları, iş değiştirme, çalışma arkadaşlarında ve üstlendiğiniz sorumlulukta değişiklikler gibi konuları gündeme getirebilir.

Özellikle haftanın ikinci yarısında daha çok konuşulabileceğiniz, dikkat çekeceğiniz bir süreç hakim. Bu dönemde eğitim, seyahatler, davalar ve yasal süreçlerle ilgili konularda plan dışı durumlar önünüze gelebilir. Umutsuz olduğunuz vize başvurusundan olumlu yanıt alabilir, eğitim hayatında beklemediğiniz bir başarı yakalayabilirsiniz. İlahi etkilerin, kadersel deneyimlerin sizin için arttığı bir süreç. Bu sebeple hayatın size sunduklarını ve sunmadıklarını kabul etme zamanı. Aylık Burç Yorumları Aralık 2020... Uzman Astrolog Merve Rençber'den aylık kariyer, aşk ve sağlık yorumları BOĞA BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI (7-13 ARALIK 2020) Bu hafta yaşamınızda gizli gerçekler, saklı durumlar açığa çıkabilir; aydınlanabilir. Daha önce gizlediğiniz durumlar insanlar tarafından bilinebileceği gibi, siz de arkanızdan dönen durumları, kişilerin gerçek yüzünü daha iyi görebilirsiniz. Hafta boyunca gizli durumlardan kaçınmakta, karma yaratacak durumlara girmekten uzak durmakta fayda var. Aşk hayatında ayrıl-barış ilişkiler gündeme gelebilir. Küslük, barışma gibi durumlarla karşı karşıya olabilirsiniz. Arkadaş çevreniz ve sosyal ortamlarınızda değişimler meydana gelebilir.

Hafta içerisinde finansal konulara, ilişkilerinize ve sevdiklerinize dair kaygı, endişe durumları ortaya çıkabilir. Harcamalar, yatırımlar ve bankacılık işlemleriyle ilgili temkinli olmalı, hata ve karışıklıklara karşı dikkat etmelisiniz. Bu süreçte geleceğe yönelik planlar ve tasarılar içinde olacak, daha fazla ileriye odaklanacaksınız. Aile üyelerinin sağlığıyla ilgili iyileşme, şifa durumları oluşabilir. Ek kazançlar sağlayacağınız, alternatif iş ve projeler gündeminizde olabilir. İKİZLER BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI (7-13 ARALIK 2020) Bu hafta iş ve özel hayatındaki ilişkilerde önemli değişimler olabilir. Karşınızdaki kişilerden beklemediğiniz tavırlar görebilir, iyi-kötü sürprizlerle hafta boyu daha çok karşılaşabilirsiniz.Hafta ortasına geldiğinizde ilişkilerle ilgili ikili bir durumun içerisinde olabilirsiniz. Eski ve yeni partner adayı, tamam veya devam gibi iki farklı yol önünüzde olabilir. Geçmişteki kişileri bugünlerde daha iyi tanıyabilirsiniz. Yeni tanışacağınız kişilerle ise yüksek duygularla hareket etmekten, yüceltme durumlarından ve subjektif bakış açısından kaçınmanız daha iyi olabilir. Süregelen sağlıklı ilişkilerde geleceğe yönelik ortak planlar gündeme gelecektir. Süregelen davalar ve yasal süreçlerde beklenmedik, sürpriz sonuçlar alabilirsiniz. İlahi adalet çalışabilir. Tutulma etkilerinin çalıştığı hafta boyunca, ilişkilerle ilgili alacağınız kararların, atacağınız adımların uzun vadeli etkileri olacağını, iyi-kötü karma yaratacağını unutmamalısınız. Taşınma, yer değişikliği konuları gündeme gelebilir.

YENGEÇ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI (7-13 ARALIK 2020) Bu hafta düzeninizi değiştirecek durumlar karşınıza gelebilir. Görev ve sorumluluklar, iş hayatı ve yaşamın gerektirdikleri ön planda olabilir. Maddi anlamda ilerlemeye çalışabilir, yeni kazançlar getirecek projelere dahil olabilir, iş teklifleri alabilirsiniz. Bugünlerde gündeminizde olan iş ve projeler, uzun vadede sizi geliştirebilir veya tanınırlığınızı arttırabilir. Medya, yayıncılık, ticaret, tanıtım ve eğitim-yurtdışı konularında güzel sürprizlerle karşılaşabilir, bir fırsat yakalayabilirsiniz. Sınavlarınızın ve başvurularınızın sonuçları gelebilir. Hafta boyunca iş ve eğitim hayatındaki üstleriniz, yöneticilerinizle ilişkilerinde daha titiz olmaya gayret edin. Zira bu kişilerden destek ve fayda görebilirsiniz. İlişkilerde ve özel hayatınızda ise alıştığınız mevcut düzeninin dışında yeni bir sürece doğru gidebilirsiniz. Bu uzun süreli bir yalnızlığı sonlandırmak olabileceği gibi, uzun süreli bir ilişkide kararlar almak da olabilir. Haftanın tamamında karşınızdaki varsayımlarla tanımak, anlamak yerine yaptıklarına ve somut konulara odaklanın. Yanılgılardan kaçınmaya gayret edin.

Aylık Burç Yorumları Aralık 2020... Uzman Astrolog Merve Rençber'den aylık kariyer, aşk ve sağlık yorumları ASLAN BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI (7-13 ARALIK 2020) Bu hafta aşk hayatınızda önemli değişimler meydana gelebilir. Kadersel tanışmalar, kadersel birliktelik karşınıza geliyor. Ruh eşi ilişkileri içinde olabilir, ruh eşinizle karşılaşabilirsiniz. Dürüstlük, açıklık ve samimiyet ilişkilerde belirleyici noktada olabilir. Anlık duygular ve dürtülerle hareket etmemeye, ilişkilerde abartılı tavırlardan kaçınmaya çalışmalısınız. Arzular, bedensel paylaşımlar, sadakat bu hafta bazı aşk ilişkilerinde ana gündem olabilir. Süregelen sağlıklı ilişkilerde, yeni başlangıçlarda ise geleceğe yönelik durumlar oluşabilir. Her duygunuzu daha yoğun ve derin yaşayacağınız bir hafta. İnanç, umut yaşamla barış enerjisi içinde olmak bu hafta beklenmedik yerlerden beklenmedik kapılar açacaktır. Finansal konularda şans ve fırsatlar yakalayabilirsiniz. Riskli yatırımlar, çekiliş ve şans oyunları gündeme gelebilir. Paranızı geleceği göz önüne alarak yönetmek isteyebilir, zaman zaman sevdikleriniz için daha cömert olabilirsiniz. Ebeveyn Aslanlar için hafta boyu çocukların yaşamı, eğitimi ve sağlığıyla ilgili konular daha fazla öne çıkıyor olacak. Çocuklara şefkat, bağlılık, özlem artabilir. Çocuklarınızla ilişkileri uyum ve merhamet iyileştirebilir.

BAŞAK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI (7-13 ARALIK 2020) Bu hafta ilişkiler, ortaklıklar ve partnerlikler öne çıkıyor. Haftanın etkileriyle ortaklı işler, ortak çalışmalar ve ilişkilerin geleceğine dair ortak kararlar gündeminizde olabilir. Yeni enerjilere daha açık etkiler çalışırken, süregelen ilişkilerde değişimi başlatma zamanı. Esneklik ve uyumun önemli olduğu bir süreçtesiniz. Bu noktada bazı ilişkiler sınanabilir. Süreç sonunda bazı ilişkilerde uzlaşma ve barışma sağlanırken, beklentilerin ve fikirlerin uyumsuzluğu mesafeleşmelere götürebilir. Alınganlık ve hassasiyetlere kapılmak duygusal anlamda zorlanmanıza neden olabilir. Partnerin iş hayatıyla ilgili gündemleri, kendi yaşamıyla ilgili sorumlulukları ilişki sürecine etki edebilir. Tutulma etkileri yaklaşırken tanıdığınız bazı kişilerle ilgili fikirleriniz değişebilir. Bazı kişileri daha iyi tanıyabilirsiniz. Aile içi finansal konular, miras ve yatırım konuları gündeme gelebilir. Estetik değişimlerle ilgilenebilir, tarzınızda ve havanızda değişim yaratmak isteyebilirsiniz. Bilinçaltı konularına dair çalışmalar yapabilirsiniz. Taşınma gündemleri oluşabilir.

TERAZİ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI (7-13 ARALIK 2020) Bu hafta çalışma hayatınızda, rutinlerinizde önemli değişiklikler olabilir. Yeni bir iş teklifi alabilir, iş görüşmeleri yapabilir, süregelen işinize alternatifler yaratabilirsiniz. Yaratıcı fikirler yakalayabilir, bir hedefinizi veya hayalinizi gerçekleştirme adına fırsat yakalayabilirsiniz. Hafta boyunca kendinize, fikirlerinize engeller koymamalı, zihinsel engellerinizi aşmaya çalışmalısınız. Umutsuz olduğunuz, ummadığınız konu ve alanlardan fırsatlar çıkabilir. Sağlıklı beslenme, diyet ve detokslar, sporlar ve hobi odaklı kurslar, eğitimler gündeminizde olabilir. Özellikle haftanın ikinci yarısında farklı alanlardan yeni kişilerle tanışabilirsiniz. Tanışacağınız, iletişime geçeceğiniz kişiler hayata bakışınızda ve fikirlerinizde değişimler yaratabilir. Sağlıkla ilgili destekler alabilir, süregelen tedavilerinizde ise şifa ve iyileşme çalışabilir. Ortaklıklarda, partnerlikte ve yakın ilişkilerinizde ani değişimler olabilir. Önemli bir teklif alabilir, sürprizlerle karşılaşabilirsiniz.

AKREP BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI (7-13 ARALIK 2020) Bu hafta finansal konularda önemli adımlar içerisinde olabilir. Bu alanda karışıklık ve hatalara karşı dikkat etmeli, risk alırken iki kez düşünerek, detaylı çalışarak hareket etmelisiniz. Çalıntı, kayıp ve dolandırılma durumlarına dikkat. Emek verdiğiniz alanda ise maddi kazanımlar elde edebilir, aylık gelirinizde artış yaşayabilirsiniz. Aşk ilişkilerinde ise hızlı gelişmeler olabilir. Duygu dünyanızda güçlü değişimler meydana geliyor. Süregelen bir ilişkide duygusal dalgalanmalar, hassasiyet ve alınganlıklar olabilir. Yeni ilişkilerde ise abartılı duygular içine girebilirsiniz. İş hayatı ve kariyer süreçlerinizle ilgili kişilerden destek alabilir, fayda görebilirsiniz. Tutulma etkilerinin çalıştığı hafta boyunca, kırıcı tavırlardan, karma yaratacak durumlardan kaçınmaya çalışmalısınız. Yara almaktan ziyade yara verebileceğiniz durumlar oluşabilir. Yeteneklerin üzerine odaklanmak, yaratıcı çalışmalar yapmak ise düşünmediğiniz, planlamadığınız başarıları getirebilir. Çocuklarla ilgili konularda ise çocukların geleceğine odaklanabilir, onlara göre hareket edebilir, çocuklarınız için harcamalar yapabilirsiniz.

Akrep burcuna hediye seçimi... 24 Ekim ve 21 Kasım akrep burcu olanlara ne hediye alınır? Akrep burçları nasıl hediyelerden hoşlanır? YAY BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI (7-13 ARALIK 2020) Bu hafta yaşamınızın farklı alanlarında yepyeni bir süreç başlayabilir. Hayatınızda yeni bir sayfa açılabilir. Uzun vadeli bir değişiklik içerisine girebilirsiniz. Hedeflerinize ulaşma noktasında iyimserlik ve inanç artabilir, ideallerinizin ve hedeflerinizin peşinden gitmek için daha cesur hareket edebilirsiniz. Fakat haftanın yüksek enerjilerine kapılarak, bazı noktaları gözden kaçırabilir, yanılabilirsiniz. Bu sebeple anlık heveslerle büyük riskler almak sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Detaylı planlamalar yaptığınız, konulara objektif ve akılcı yaklaşabildiğinizden emin olmalısınız. Sorunlu evliliklerde yasal süreçler başlayabilir; süregelen davalarınızda ise beklenmedik, emsal kararlar çıkabilir. Taşınma gündemleri, ev içinde tadilat ve yenilemeler bazı Yay burçları için öne çıkabilir. Süregelen sağlıklı evliliklerde ise çocuk sahibi olma kararı, gebelik haberleri gündeme gelebilir. Haftanın tamamında sağlıkla ilgili toparlanma ve güçlenme çalışıyor olacak. Kaygı ve endişelerden, bilinçaltı blokajlarından uzaklaşma zamanı. Psikolojik destekler faydalı sonuçlar sağlayabilir.

OĞLAK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI (7-13 ARALIK 2020) Bu hafta şaşırtıcı, beklenmedik haberler alabilir; sürpriz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Hafta boyunca anda kalmaktan ziyade geçmiş veya geleceğe odaklanabilir, zaman zaman kaygı ve endişe enerjisi çalıştırabilirsiniz. Akışta kalmak ve yaşamın getireceklerine açık olmak ise daha sakin ve huzurlu olmanızı sağlayabilir. Zira bu hafta bazı durumlar sizin iradeniz ve kontrolünüz dışında ilerleyecektir. Karşılaşacağınız pozitif olaylara şükür ile yaklaşmak, negatif olaylarda ise kendi hata payınızı fark etme adına çabalamak haftayı daha verimli geçirmenizi sağlayacaktır. Dikkatsizlikler, zihinsel dağınıklıklar, unutkanlık ve kazalar artabilir. Bu süreç yaratıcı çalışmalar yapma adına ise oldukça uygun. Yazabilir, sanatsal bir çalışma ile ilgilenebilir, hobi odaklı bir eğitime başlayabilirsiniz. Bilgi dağarcığınızı geliştirmeye çalışarak, bakış açınızı değiştirebilir ve çıkmazlara bir çıkış üretebilirsiniz. Yabancı dil eğitimi, yurtdışı konuları ve vizeler, ticaret ve online işlerle ilgili adımlar gündeminizde olabilir. Bilinçaltı kaynaklı rüyalarınız artış gösterebilir.