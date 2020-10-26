Akrep burcuna hediye seçimi... 24 Ekim ve 21 Kasım akrep burcu olanlara ne hediye alınır? Akrep burçları nasıl hediyelerden hoşlanır?

Tutkunun burcu olarak bilinen akrep burçları 24 Ekim ve 21 Kasım tarihleri arasında doğmuştur. Akrep burçları lükse düşkün oldukları kadar, küçük şeylerle de mutlu olur. Maddiyata önem veren akrepler aynı zamanda manevi hediyeler, onu düşündüğünüzü gösteren küçük hediyelerle de mutlu olur. Akrep burcu olan birisine ne hediye alınır merak ediyorsanız haberimizde derledik. Peki akrep burçları nasıl hediyelerden hoşlanır? İşte zor beğenen ve seçici zevkleri olan akrep burçlarına ne hediye alınır haberimizde...
Akrep burçlarının vazgeçilmezlerinden birisi de zengin kalorili egzotik yiyeceklerdir.
Eğer bir akrep burcuna ne hediye alınır bilmiyorsanız ona egzotik yiyecekler, az bulunan likörler ve nadide çiçekler almanız mümkün. Seçici zevkleri olan akrepler, az bulunan birçok şeyi bilir ve bu tarz hediyelerden çok hoşlanır. Aynı zamanda akrep burçlarının hoşlandığı hediyelerden bazıları da ekonomiyle ilgili olabilir. Örneğin borsayla yakından ilgilenen bir akrep burcuna belgelerini koyabileceği bir portföy çantası alabilirsiniz. Orjinal baharatlı pahalı parfümlerden de hoşlanan akrep burçları parfüm seçerken, orient ve egzotik olmasına dikkat eder.
Evde vakit geçirmeyi çok seven akrepler, evde kullanabileceği, lüksü ve rahatlığı temsil eden hediyeleri kabul etmeyi severler. Evlerinde kullanacağı kristal küreler, sağlığa yönelik taşlar, enerji veren hediyeler ve aksesuarlardan çok hoşlanır. Akrep burçlarının hoşlandığı hediyelerden birisi de seksi çağrıştıran hediyelerdir. Öğrneğin vücut yağlarından çok hoşlanır. Partneriyle birlikte uzun geceler geçirerek fantezi yapmaya bayılan akreplere özel hediyeler de alabilirsiniz.
Akrepler oldukça güçlü ve etkili insanlar oldukları için kendileri gibi gördükleri yakut, mücevher ve siyah inci gibi pahalı şeyleri severler. Akrep burcu kadınına nasıl hediye alınır merak edenlere elbise almak isterlerse eğer siyah renk almalarını önerebiliriz. Yaz ve kış akrebin vazgeçemediği renk siyahtır. Akrep kadınları ipek ve kadife kumaşa bayılırlar. Temel içgüdüsünü etkileyen en önemli iki kumaş türüdür, ne tür giysi olursa olsun. Akrep burcu erkeğine nasıl hediye alınır akreplerin çok özel insanlar olduğunu ve kendilerini özel hissettirecek şeylerden hoşlandıklarını belirtelim. Özellikle akrep burçları altın takılarını hediye olarak almaya bayılırlar. Akrep burçları yakınınızdaysa eğer zaten size nasıl bir hediye almak istediğini söyleyecektir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum