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7.5 metrekarelik karavanda iki çocuğu ve bir köpeği ile yaşayan çift

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2020 14:14 | Son Güncelleme

Mars ve Ashley Fite ailesi, 7.5 metrekare genişliğindeki bir karavanda iki çocuk ve bir köpekle birlikte yaşamanın nasıl bir şey olduğunu tüm detaylarıyla anlattı.

7.5 metrekarelik karavanda iki çocuğu ve bir köpeği ile yaşayan çift

Deneysel pazarlama alanında çalışan çift, işleri gereği sıklıkla seyahat ediyor. “Sürekli iş için arabayla seyahat ediyorduk. Çarşamba veya Perşembe günü evden çıkıp, günler sonra eve dönebiliyorduk ve bir sonraki hafta aynı döngüyü tekrar ediyorduk” diyen çiftin programı giderek daha yoğun bir hale gelmeye başladı.

2016’da uzun bir yolculuğa çıkan Fites ailesi, tam zamanlı olarak karavanda yaşamayı denemeye karar verdi.

Fites ailesi 2017’den beri tam zamanlı olarak karavanda yaşıyor.

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Aile verdiği kararın ardından 2016 model bir Ford Transit alarak, aracın içini tekrar tasarladı. Tüm parasını araca yatıran aile, yine de hayallerini gerçekleştirecek olmaktan dolayı çok mutluydu.

“Beş parasız kaldık ancak bu hep yapmak istediğimiz bir şeydi. Bu kararı alır almaz arabamızı satılığa çıkardık ve ilk gün satıldı” diyen çift, evlerini de kısa sürede kiraya verdikten sonra göçebe yaşamlarına geçmek için artık hazırdı.
Arkadaşlarından ekipman ödünç alan çift, karavanlarındaki her şeyi kendileri yaptı.

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Çift artık iki çocuğu ve bir köpeği ile birlikte tam zamanlı olarak karavanda yaşıyor.

Fites ailesinin 6 yaşındaki Everley adında bir kızları ve 6 aylık Atlas adlı bir oğulları var. Köpekleri Beyrut ise 11 yaşında. Tüm ABD’yi gezdiğini söyleyen aile “Arabamızla 48 eyalet gezdik Geçen yazı Alaska’da geçirdik” dedi.

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Tek bir açık alana sahip minibüs içinde bölmeler kurarak farklı yaşam alanları oluşturulmuş.

Ash ve Mars’ın yatakları karavanın arka tarafında bulunuyor. Everley ise, anne ve babasının yatağının üzerindeki ranzada yatıyor.

Çocuk oyuncakları için depolama alanı olarak kullanılan ve ikiye katlanan küçük merdivenler aynı zamanda Everly’nin yatağına çıkıyor.

Çocuklarıyla seyahat eden birçok ailenin olduğunu söyleyen Ashley, emekli olmadan veya çocukları büyümeden önce bu yaşamı oluşturabildiği için mutlu olduğunu söyleyerek “Başka insanlar da çatı katını görünce ‘Evet bunu yapmanın böyle bir yolu var’ diye düşünerek kafalarında bir fikir oluşuyor” dedi.

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Fites ailesi, karavandaki alanın tek bir santimini bile boşa harcamamış.

Mutfak ve yaşam alanı karavanın ön kısmına kuran ikili “Bir tane tek gözlü ocağımız var, kullanmadığımız zamanlar kaldırıyoruz. Böylece daha çok alanımız oluyor. İhtiyacımız olduğu zamanlar yerinden alarak kullanıyoruz” dedi. Mutfakta ayrıca bir buzdolabı bulunuyor.

Karavanda, sürgülü bir aynayla kapatılmış küçük ve içinde duş olmayan bir banyo bulunuyor. Karavanın dışına güneş sistemiyle ısınan bir duş kuran aile bazı zamanlar spor salonunda duş alıyor.

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Karavanda çocukların taşınma ekipmanı için de ayrı bir alan var. İkiye ayrılabilen oturma alanının önünde Everly, arkasında ise alana sabitlenmiş bebek koltuğunda oturan Atlas bulunuyor.

Çift, ayrıca karavanda daha çok yer olabilmesi için uzatılabilen bir sundurma kullanıyor. Çekilip itilebilen tabla sayesinde yaklaşık 2 metrekare daha fazla alana sahip olan çift, bu alanı aynı zamanda çocuklarının oyun alanı veya ailecek sosyalleşme alanı olarak kullanıyor. Bu tabla ikiye katlanarak saklanabiliyor.

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Çift, karavana dönüştürdükleri minibüsün yukarısını da çatı katı olarak kullanıyor. Bu alanı ayrıca çok sevdiğini belirten çift için burası bir kaçış alanı. Ash bu çatının onlara sayladığı konforu “Atlas ağlamaya başladığında ve Everly bir şeylere delirdiğinde hemen yukarı çıkıyorum ve buradayken bir süreliğine huzur bulabiliyorum” sözleriyle anlattı.

Çatı katını aynı zamanda depolama alanı olarak kullanan çiftin aynı zamanda iki tane güneş paneli bulunuyor.

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Karavanda yaşamın bazı zorlukları olduğuna değinerek “Küçük bir alanda iki çocuk yetiştirmek bazen yorucu ve zor olabiliyor” diyen Mars ailelerine Atlas’ın da katılmasıyla işlerin biraz zorlaştığını itiraf etti.

Ancak “Bu sadece yeni bir hareketlilik ve biz de bu yeni hareketliliğe uyum sağlamayı öğreniyoruz” diyen çift, hallerinden çok şikayetçi olmadıklarını belirterek “Yeni şeyler öğreniyoruz ve takım oyunu oluşturmakta oldukça iyiyiz” dedi.

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Karavanda yaşamanın para biriktirmelerine yardımcı olduğunu söyleyen çift “Yakıt için daha fazla harcıyoruz, ancak Oklahoma’daki evimizi kiraya vererek bu harcamayı rahatça karşılıyoruz” dedi. Çift ayrıca Colorado’da inzivaya çekilebilecekleri bir arazi satın aldıklarını söyleyerek bu alana bir ağaç ev inşa edeceklerini söyledi.

Çiftin hayal ettiği inziva evinde kayıt stüdyosu ve çevredeki doğal manzarayı kullanan bir sanat stüdyosu da olacak. Ancak bu inziva gerçeğe dönüşmeden önce çift arazilerini kampçılara kiraya vererek ek gelir elde ediyor.

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Göçebe hayatı denemek isteyip de cesaret edemeyenler için Mars’ın tek bir tavsiyesi var “Şimdi başlayın!”

“Bizim gibi çok fazla insan var, bir gün bunu yapmayı hayal ediyorlar veya isteyip nereden başlayacaklarını bilemiyorlar” diyen Mars’ın tavsiyesi böyle yaşamak isteyen insanların sahip olduğu ve kullandığı eşyaları minimuma indirerek ilk adımı atmaları.

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Mars, ilk adımı attıktan sonra her şeyin zaman içinde bir araya gelmeye başlayacağını da sözlerine ekleyerek “Eğer bunu denemek istediğini düşünüyorsan, denemelisin, ertelememelisin. Çünkü kesinlikle değiyor. Bu yaşam tarzının başka bir şeyle karşılaştırılamayacak bir hafifliği ve özgürlüğü var” dedi.

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