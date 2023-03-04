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7,7'lik depremde yerle bir oldu! Malatya’da rezidansın çökme anı saniye saniye güvenlik kamerasında

04.03.2023 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’da rezidansın depremde çökme anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

6 Şubat günü saat 04.17’de yaşanan 7,7 büyüklüğündeki depremde Malatya’da birçok kişinin öldüğü The Garden Rezidans'ın çökme anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkarslan’ın da hayatını kaybettiği rezidansın ilk depremde yerle bir olduğu anlar, karşı tarafta bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Deprem sırasında ağır hasar alan ve 04.20 sıralarında çöktüğü görülen binada Yeni Malatyaspor’lu kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan ile birçok kişinin cansız bedenine günler sonra ulaşılırken, rezidans enkazından birçok kişi de canlı olarak çıkarılmıştı.

(İHA)

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deprem Malatya

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