7 adımla çocuklarınızı kamburluktan koruyun

Okulların açılması ile birlikte çocuklarımıza binen yükler, tekrar başladı. Duruş bozuklukları içerisinde Skolyoz kadar farkında olunmasa da, “kamburluk” ta çocuklarımızın omurga yapısını son yıllarda artan oranlarda etkiliyor.

Pek çok tipi olan kamburluk hakkında bilgi veren Therapy Sport Center’dan Uzman Fizyoterapist Altan Yalım, şunları söyledi:

“Kamburluk yada tıptaki adıyla Kifoz bozukluğunun bir şekli olan Postüral Kifozu (duruş bozukluğuna bağlı gelişen kambur olma durumu) inceleyecek olursak, erkek çocuklarda okul çağıyla beraber uygun olmayan sportif faaliyetler ve okul gereçlerinin kötü şekilde taşınmasıyla ortaya çıkarken, kız çocuklarda ise buna ek olarak vücudun ergenlikteki değişimiyle de oluşabilir. Günümüzde bunlara ek olarak, bilişim teknolojisi aletleri de, postüral duruşu sorunlarına eklenmiştir. Kız çocuklarda görünme oranı, erkek çocuklara göre daha fazladır. Kamburluk, zamanla hafif ağrıya, o da duruştaki bozukluğun artmasına ve zamanla eklem tutulması ve kas kısalığı sorunlarına ve ileriki aşamada estetik - psikolojik sorunlara yol açabiliyor” dedi.