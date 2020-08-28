7 asırlık geleneği koronavirüs bile engelleyemedi

Binlerce kişinin akın ettiği hayır ve anma etkinliklerine katılan vatandaşlar virüsün bir an önce sona ermesi için dua etti. Bazı vatandaşlar toprağa maske gömerek pandeminin son bulmasını diledi.

Başta Muğla ve Denizli olmak üzere ülkenin dört bir yanından Sandros Dağı'na gelen akın eden vatandaşlar bir gece önceden dağda kurdukları çadırlarda hazırlık yapıp kurbanlar keserek hayır yemeği hazırladı. Her yıl Ağustos ayının son çarşambayı perşembeye bağlayan gece başlayıp Perşembe günü akşam saatlerine kadar devam eden etkinlikte vatandaşlar bol bol namaz kılıp, dualar etti.

Pek çok kişi kendi ihtiyaç ve taleplerine göre dualar ederken, bu yıl herkesin ortak duası ise korona virüsün bir an önce son bulması oldu. Geleneğin 7 asırdan bu yana devam ettiğini belirten yöre sakinleri, Sandros Dağı'nın Çiçek Baba bölgesinin eteklerinde bulunan 4 metre eninde 42 metre uzunluğundaki mezarın tarihten bu yana ziyaret edildiğini söyledi.

Yöre halkının senelerdir buraya gelip bu etkinliği sürdürdüğünü belirten 70 yaşındaki Ali Rıza Demirel, etkinliğe Köyceğiz'den geldiğini, çocukluğundan bu yana bu etkinliklere katıldığını söyledi. Demirel, "Biz çocukluğumuzdan bu yana buraya gelirdik, eskiden yol yoktu yürüyerek gelirdik. Yollar yapıldı arabalarımızla geliyoruz. Her geçen gün de gelen insan saysı artıyor" dedi.