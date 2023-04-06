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7 aydan 3 yıla kadar hapis istemi! Cengiz Kurtoğlu duruşmaya gelmedi... İşte tanıkların ifadeleri

06.04.2023 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Cengiz Kurtoğlu ilk duruşmaya gelmedi. Tanıkların dinlendiği duruşma ertelenirken bir sonraki duruşmada Esra Sönmezer'in de dinlenmesine karar verirdi.

7 aydan 3 yıla kadar hapis istemi! Cengiz Kurtoğlu duruşmaya gelmedi... İşte tanıkların ifadeleri

Cengiz Kurtoğlu oyuncu Tolga Yüce'nin doğum günü partisinde işletmeci Mustafa Can ile tartışmıştı. İddiaya göre aralarında çıkan tartışma sonrası Cengiz Kurtoğlu, Mustafa Can'a yumruk atmıştı. Olaylı gecenin ardından işletmeci Mustafa Can şikayette bulunmuştu.

Cengiz Kurtoğlu'nun "Basit yaralama" ve "Hakaret" suçundan 7 aydan 3 yıla kadar hapisle yargılandığı davanın duruşması görüldü. Cengiz Kurtoğlu'nun katılmadığı duruşmada, olaya şahit olan tanıklar dinlendi. Oyuncu Esra Sönmezer ise bir dahaki duruşma tanık olarak dinlenecek.

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TANIKLAR DİNLENDİ

Cengiz Kurtoğlu'nun avukatı, işi nedeniyle müvekkilinin duruşmaya katılamadığını bir sonraki celse hazır edeceklerini belirtti. Şikayetçi Mustafa Can'ın avukatı İsmail Uğurlu, şikayetçi olduklarını ifade ederek müvekkilinin yüzünün nasıl yaralandığına ilişkin raporu mahkemeye sundu.

Daha sonra tartışmanın yaşandığı masada oturanlar tanık olarak dinlendi. Hüseyin Yağız Kaya, "Arkadaşımız Tolga Yüce'nin doğumgünü sebebiyle olay mahallindeydik. Hepimiz aynı masadaydık. Şikayetçi, sanatçılarla ilgili tahrik edici konuşmalar yapmaya başladı. Çok rahatsız olduk. Orhan Gencebay için ve Ciguli için aşağılayıcı sözler söyledi. Cengiz Bey de 'Böyle bir şey konuşamazsınız, çok rahatsız olduk' deyince şikayetçi masadan kalktı gitti" dedi. Cengiz Kurtoğlu'nun elinde bıçak olmadığını da ifade eden Kaya, elindeki cisim cep telefonu olabileceğini söyledi.

İBRAHİM TATLISES VE ÜMİT BESEN'İN DE ADI ANILMIŞ

Şikayetçinin avukatının, "Sanığın elinde parlayan bir şey var. Salonda itiş kakış olduktan sonra dışarıda müvekkilime vuruyor" diye sorması üzerine Kaya, "Kesinlikle sanık vurmadı, eliyle göğüsten itti" diye cevap verdi. Diğer tanık Mehmet Veli Güngör de doğum gününde sanatçılarla ilgili konuşulduğunu, şikayetçi Mustafa Can'ın Orhan Gencebay ile ilgili yorumda bulunduğunu belirterek "İbrahim Tatlıses ve Ümit Besen'in de isimlerini zikretti. 'Bunlar sanatçı değil' gibi söylemler oldu. Cengiz Bey sanatçı dostlarının hakkında yanlış kelime kullanmamasını rica etti. Hepimiz alkollüydük. Ancak masada bir kavga olmadı. Cengiz Bey, sigara için dışarı çıkmıştı. Ben de yanındaydım. Dışarıda şikayetçi küfür etti. Cengiz Bey de onun ağzını kapattı 'Sus' dedi. Hakaretleri duymadım" dedi.

CENGİZ KURTOĞLU BİR DAHAKİ CELSE DİNLENECEK

Mahkeme, Cengiz Kurtoğlu'nun ve şikayetçinin bir dahaki celse dinlenmelerine karar verdi. Ayrıca olay yerinde olan oyuncu Esra Sönmezer'in tanık olarak dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

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