7 aylık oğlunu havlu almak için küvette yalnız bıraktı! Geri döndüğünde cansız bedenini gördü... Korkuç iddia: Anne telefonunda oyuna dalmış

MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin Middlesbrough kentinde yaşayan 31 yaşındaki Danielle Massey, 7 aylık Charlie adındaki oğlunun küvette cansız bedeninin bulunmasından sonra tutuklanmıştı. Mahkemedeki ifadesinde anne Massey, havlu almak için banyodan çıktığını, astım krizi geçirdiğini ve nefesini toparlarken kanepede uyuyakalmış olabileceğini söyledi. Ancak yıllardır devam eden davada Massey ölüm anlarında kendi telefonu üzerindeki bir uygulamayı 30 dakika boyunca kullandığı ortaya çıktı.

SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ

TeessideLive'ın haberine göre Massey, bebeği uzun süre boyunca kasıtlı olarak gözetimsiz bıraktığı iddiasını reddetti. Anne sadece bebeğin banyo yapması için kullandığı aparatı küvete düzgün bir şekilde takmamış olabileceğini kabul etti.

Massey, Charlie'nin yalnız kaldığı süreye dair 2 dakikadan 10 dakikaya kadar değişen sürelerde farklı açıklamalarda bulundu.

Bir mobil yemek oyunu olan "Cooking Madness: A Chef's Game" adlı uygulamadaki veriler Charlie'nin yalnız kaldığı süre boyunca oyunun 26 dakika boyunca kullanıldığını ortaya koydu. Massey, oyunun arka planda çalıştığını ve oğlunun ölümü sırasında kendisinin aktif olarak oyunu oynamadığını savundu.