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7. Uluslararası Mersin Narenciye Festivali başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 13:32 | Son Güncelleme

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7. Uluslararası Mersin Narenciye Festivali 1 Kasım’da başlıyor. Festival için yabancı ülkelerden gelen dans gruplarının gösterilerini vatandaşlar ilgiyle izledi.
Mersin’de üretilen narenciye ürünlerini bütün dünyaya tanıtmak, narenciye meyvelerinin tüketiminin yanı sıra marka değerini arttırmak amacıyla bu yıl 7’incisi düzenlenen Uluslararası Mersin Narenciye Festivali, 1-3 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kentte merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Kültür Park’ta 70 dönümlük alanda gerçekleştirilecek festivalin heyecanı yaşanırken, hazırlıklar da tüm hızıyla sürüyor. Festivalde bu yıl 25 ülkeden 700 gösteri sanatçısı yer alacak.
Festival tanıtım korteji şehirde tur gerçekleştirdi. Narenciye ürünleriyle oluşturulan ve birbirinden renkli figürleri taşıyan konvoy, Kuvvayi Milli Caddesi üzerinden yabancı dans gruplarının gösterileri eşliğinde Akdeniz Belediyesinin önüne geldi. Yol boyunca renkli görüntüler oluşurken, vatandaşlar korteje yoğun ilgi gösterdi. Akdeniz Belediyesi önünde kısa gösteriler sunan yabancı dans grupları büyük beğeni topladı. Vatandaşlar dans gruplarının fotoğraf ve videolarını çekerek anı ölümsüzleştirdiler.

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