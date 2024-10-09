70 bin dolarlık kalemin sunumu kendisinden de görkemli! Bir gören bir daha baktı: "Kendi kendine mi yazıyor?"

Sosyal medyadan yapılan bir paylaşım kısa sürede kullanıcıların tepkisine neden oldu. Görüntüler, "Dunhill Namiki'nin 70.000 dolarlık dolma kalemini görücüye çıkarıyor" notuyla paylaşıldı.

Kalemin kutusundan özel sunumla çıkartıldığı anlara görenleri şaşkına çevirdi. O anlara sosyal medya kullanıcılarından yorum gecikmedi.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kendi kendine mi yazıyor?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Neydi şimdi bu?" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı, "Sunumu zaten 50 bin dolar" yorumunda bulundu.