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  4. 70 bin dolarlık kalemin sunumu kendisinden de görkemli! Bir gören bir daha baktı: "Kendi kendine mi yazıyor?"

70 bin dolarlık kalemin sunumu kendisinden de görkemli! Bir gören bir daha baktı: "Kendi kendine mi yazıyor?"

09.10.2024 17:10
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
09.10.2024 17:10
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Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek gündem yaratmayı başardı. Görüntülerde fiyatının 70 bin dolar (2.396.513.00 TL) olduğu açıklanan kalemin sunumu kendisinin önüne geçti. Kalemi bir gören sosyal medya kullanıcısı bir daha baktı.

Sosyal medyadan yapılan bir paylaşım kısa sürede kullanıcıların tepkisine neden oldu. Görüntüler, "Dunhill Namiki'nin 70.000 dolarlık dolma kalemini görücüye çıkarıyor" notuyla paylaşıldı.

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Kalemin kutusundan özel sunumla çıkartıldığı anlara görenleri şaşkına çevirdi. O anlara sosyal medya kullanıcılarından yorum gecikmedi.

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Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kendi kendine mi yazıyor?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Neydi şimdi bu?" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı, "Sunumu zaten 50 bin dolar" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya kalem
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