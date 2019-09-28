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70 kilo veren modacı mesleğine geri döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 11:23 | Son Güncelleme

İzmir'de, fazla kiloları nedeniyle çok sevdiği moda tasarımcılığını bırakma kararı alan 28 yaşındaki Hatice Divitçi, ameliyat sonrası 120 kilodan 50 kiloya düşerek mesleğine dönmenin mutluluğunu yaşıyor - Hatice Divitçi: - "120 kiloydum, bir yıl gibi sürede 70 kilo vermeyi başardım. Artık tasarladığım tüm kıyafetleri önce ben giyiyorum"

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir'de yaşayan moda tasarımcısı Hatice Divitçi, çok sevdiği mesleğine geri dönmek için bir yılda 70 kilo verdi.

Çiğli ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Divitçi, modaya olan ilgisi nedeniyle önce 2012 yılında Ege Üniversitesi Moda ve Tasarım Yüksekokulunu bitirdi. Daha sonra dikey geçiş sınavında başarılı olarak İstanbul'da özel bir üniversitenin moda ve tekstil tasarım bölümünü burslu kazanan Divitçi, 2015'te mezun olmasının ardından İzmir'de bulunan bir moda tasarım firmasında tasarım şefi olarak çalışmaya başladı.

Bu süreçte hızla kilo alan genç tasarımcı, fazla kilolarından dolayı zorluklar yaşamaya başladı. Bu nedenle işten ayrılma kararı alan Divitçi, zayıflamak için diyetisyene gitti ancak sonuç alamadı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Polikinliği'ne başvuran genç tasarımcıya uzman doktor Ahmet Mücteba Öztürk tarafından tüp mide ameliyatı önerildi.

Genç tasarımcı geçen yılın ocak ayında yapılan ameliyatın ardından bir yılda 120 kilodan 50 kiloya düşmeyi başardı.

Hedeflediği kiloya ulaşmasının ardından moda tasarımcılığına geri dönen Divitçi, tasarladığı kıyafetleri üzerinde deneyebilmenin mutluluğunu yaşıyor.

- "Kilo vermeye başladıkça kendime güvenim geldi"

Hatice Divitçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ameliyatın ardından yeme alışkanlığını değiştirdiğini, spor yapmaya başladığını ve başarı sağladığını ifade etti.

Kendisindeki bu değişimin en çok ailesini ve çalışma arkadaşlarını şaşırttığını, bir çok kişinin kendisini tanımakta hala zorluk çektiğini anlatan Divitçi, şunları kaydetti:

"Kiloluyken tasarladığım kıyafetleri giyemediğim için çok üzülüyordum. Ameliyatın ardından uzun yıllardır hayalini kurduğum yaşama kavuştum. Ameliyata girerken 120 kiloydum, bir yıl gibi sürede 70 kilo vermeyi başardım. Sonra da bulunduğum kiloyu korudum. Artık tasarladığım tüm kıyafetleri önce ben giyiyorum. İnsanların bana olan bakışı değişti. Artık kendime ait bir iş yerim var. Kendimle gurur duyuyorum. Herkese de ameliyat olduğumu anlatıyorum."

Ameliyatı gerçekleştiren Dr. Ahmet Mücteba Öztürk ise Divitçi'nin kendilerine başvurduğunda çok umutsuz olduğunu, kilo verdikçe hayata olan bakışının da değiştiğini dile getirdi.

Öztürk, bu ameliyatın en büyük özelliğinin midenin doğallığının bozulmaması olduğunu vurgulayarak, "Hastalarımıza her zaman bu ameliyatların kilo vermede sihirli değnek olmadığını söylüyoruz. İnsanlar bu ameliyata girip ertesi gün 50 kilo vermeyecekler. Kesinlikle uyması gereken kurallar var. Eğer uymazlarsa aynı şekilde kilo almaya devam ederek başladıkları noktaya geri dönerler." uyarısında bulundu.

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