71 yaşında ama kimse inanmıyor! Bakın sırrı ne?

Daha önce İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan Hartz kadınların yaşları ilerledikçe sağlıklı bir kiloya sahip olabileceklerine dair inancının azaldığını belirtiyor. "50'sini geçen çok sayıda kadın bu yaşlarda makul bir şekle ve ağırlığı korumanın imkânsız olduğunu düşünüyor. Hatta 40'lı yaşlarda çocuk sahibi olan ve bebek sahibi olmadan önceki hallerine dönmenin imkânsız olduğunu düşünen kadınlarla konuştum" diyen Hartz her yaşta fit bir vücuda sahip olunabileceğini vurguluyor.

Hartz'ın şekersiz, unsuz ve glütensiz tatlıların tariflerini verdiği "Sugar Free Baking" (Şekersiz Tatlılar) isimli bir kitabı bile var. 28 yıl önce diyabet rahatsızlığı belirtileri görülen ve kendini sürekli yorgun hisseden Hartz, o günden sonra bir daha hiç şeker yememeye karar vermiş.

BESLENME VE EGZERSİZE DİKKAT!

40 yaşından sonra formda kalmanın daha önceki yaşlara göre zor olduğunu ancak çok çalışıldığında bunun üstesinden gelinebileceğini belirten Hartz, "Yaşlanınca metabolizmamızın yavaşladığını biliyoruz. Bu kontrolü daha fazla elimize almamız, daha sağlıklı seçimler yapmamız ve daha fazla çalışmamız gerektiği anlamına geliyor" diye konuştu. Hartz kusursuz formunun formülünü şu şekilde özetliyor:

"Öncelikle ağzınıza ne koyduğunuza dikkat etmelisiniz. İkinci olarak da bacaklarınızı hareket ettirmelisiniz. Yediğiniz gıdanın ne türde bir besin olduğu ve yediğiniz miktar konusunda bilinçli olmanız çok önemli." Kahvaltıda protein almanın önemine değinen Hartz, metabolizma hızını artırmak için su içmenin çok önemli olduğunu söylüyor. Egzersizin hayatında önemli bir yeri olduğunu da sözlerine ekleyen iş kadını, hayata her durumda olumlu bakabilmenin sağlık için çok önemli olduğunu dile getiriyor. Hartz, bir süre ara verdiği tenise tekrar başlamış. 30 yaşındayken kendisine tenis oynamak için çok geç kaldığını söyleyen tenis hocasıyla tekrar çalışmaya başlamış. Hartz, aynı zamanda yüzme ve basketbolla da ilgileniyor.

''71 yaşındayım ve hayatı seviyorum. İçinizde sağlıklıysanız dışarıda da mutlu olursunuz. Benim bu görüntüme inanmayanları anlayamıyorum'' diyen Hartz, ''hayatımda hiç botoks yaptırmadım ve operasyon geçirmedim. Ne yediğiniz

botokstan ya da estetik operasyonlardan daha önemlidir. Estetiğe karşı değilim ama ben yaptırmadım. İnanmaylara zorla bir şeyleri kabul ettiremem'' diye ekliyor.