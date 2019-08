71 yaşında üniversiteli oldu

“Okumak her zaman iyidir”

Eğitimin her yaşta önemli olduğunu vurgulayan Bektaş, “Okumanın yaşı olmaz. Okumak önemli bir şey. Benim yaşımdaki insanlara da imtihana girin diyemem ama okumak her zaman iyidir. İmtihana girmeye niyetlendiğimde çevremdekiler ve bütün arkadaşlarım sen yaparsın dediler. Bende mahcup olmadım ve kazandım iki sene katlanıp okuyacağım” diye konuştu.

Okul kaydının ardından organik üretim yaptığı bahçesine dönen Hasan Bektaş mesleki tecrübelerini öğrenci arkadaşlarıyla da paylaşacağını sözlerine ekledi.