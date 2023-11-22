Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. 72 yaşındaki demans hastası annesine tabanca vererek intihar etmesi için ikna etti! "7/24 bakıcı olmak berbat bir şey" diyerek kendisini savundu

    72 yaşındaki demans hastası annesine tabanca vererek intihar etmesi için ikna etti! "7/24 bakıcı olmak berbat bir şey" diyerek kendisini savundu

    22.11.2023 11:53 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Oklahoma eyaletinde yaşanan bir olay ülke basınında geniş yankı uyandırdı. 44 yaşındaki Jaydee Watts,annesi Lynda Watts'ın 10 Eylül'de intihar sonucu ölümüyle ilgili soruşturma sonrasında tutuklandı. 44 yaşındaki kadının annesine tabanca vererek onu intihar etmesi için ikna ettiği iddia edildi.

    MYNET-DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Oklahoma eyaletinde 72 yaşındaki demans hastası annesi Lynda Watts ile birlikte yaşayan 44 yaşındaki Jaydee Watts yaşlı kadının intiharından kaynaklı olarak tutuklandı.

    GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

    2

    Olaya ilişkin olarak yapılan açıklamada Lynda Watts'ın demans hastası olduğunu ve onun birinci derece bakımından kızının sorumlu olduğunu belirtti. KOCO News'in haberine göre, anne ve kızının birlikte yaşadığı evin güvenlik kamerası görüntülerinde Jaydee'nin sözlü olarak annesini azarladığı ve ilacını içmesi için tehdit ettiği görüldü. Jaydee'nin annesine "Hapını al ya da öl" diyerek bağırdığı anlar mahkemede delil olarak kayıtlara geçti.

    YATAK ODASINA KİLİTLEDİ

    3

    Annesini yatak odasında kılıfından çıkartığı bir silahla birlikte bırakan 44 yaşındaki kadın kapıyı da kilitledi. Basına göre Lynda Watts daha sonra iki el ateş ederek kendisini öldürdü. Jaydee Watts, annesi kendini vurduktan sonra bir bakımevini aradı ve annesinin kendisine verdiği silahla intihar ettiğini söyledi.

    1

    Jaydee'nin bakımevine haber vermesinden sonra olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. Polis merkezindeki ifadesinde 44 yaşındaki Jaydee Watts kendisini, "7/24 bakıcı olmak berbat bir şey" diyerek savundu.

    İlginizi Çekebilir

    Aynı anda üç kadınla cinsel ilişkiye girince ayakta duramadı

    Aynı anda üç kadınla cinsel ilişkiye girince ayakta duramadı

     “Kocam bir kadın çıktı, cinsel ilişki sırasında...”

    “Kocam bir kadın çıktı, cinsel ilişki sırasında...”

     Çıplaklar kampında 14 yaşındaki çocuk cinsel saldırıya uğradı

    Çıplaklar kampında 14 yaşındaki çocuk cinsel saldırıya uğradı

     Mutfakta twerk yaptı! Oklavalı müdahale

    Mutfakta twerk yaptı! Oklavalı müdahale

    YouTuber MrBeast diri diri gömüldü! Toprağın altında 7 gün kaldı

    YouTuber MrBeast diri diri gömüldü! Toprağın altında 7 gün kaldı

    Günün Trend Haberleri

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Kalçasına kadar açık sırt dekolteli tulumu beğeni topladıKalçasına kadar açık sırt dekolteli tulumu beğeni topladı
    Ultra küçük minisiyle şekilden şekle girdi! Pozu gündem olduUltra küçük minisiyle şekilden şekle girdi! Pozu gündem oldu
    Gelin ve damadın cesur düğün dansına babadan tepki gecikmediGelin ve damadın cesur düğün dansına babadan tepki gecikmedi
    Anahtar Kelimeler:
    demans Amerika silah
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Diyarbakır'da vahşet! Telefondan çıkan görüntüler kan dondurdu

    Diyarbakır'da vahşet! Telefondan çıkan görüntüler kan dondurdu

    Ülkeye döviz getirecek hamle! Mehmet Şimşek açıkladı: Yeni düzenlemede tek şart...

    Ülkeye döviz getirecek hamle! Mehmet Şimşek açıkladı: Yeni düzenlemede tek şart...

    Yeğeni olarak tanıtmıştı sevgilisi çıktı! Cep telefonundaki görüntüler...

    Yeğeni olarak tanıtmıştı sevgilisi çıktı! Cep telefonundaki görüntüler...

    Çıplaklar kampında 14 yaşındaki çocuk cinsel saldırıya uğradı

    Çıplaklar kampında 14 yaşındaki çocuk cinsel saldırıya uğradı

    Gelin ve damadın cesur düğün dansına babadan tepki gecikmedi

    Gelin ve damadın cesur düğün dansına babadan tepki gecikmedi

    Mutfakta twerk yaptı! Oklavalı müdahale

    Mutfakta twerk yaptı! Oklavalı müdahale

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Öğretmenden sürpriz! Sınav notlarına caps ekledi

    Öğretmenden sürpriz! Sınav notlarına caps ekledi

    Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

    Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

    Mucizevi kurtuluş! Ölüme dakikalar kala kurtarıldı

    Mucizevi kurtuluş! Ölüme dakikalar kala kurtarıldı

    Flört uygulamasından tanıştığı Taylandlı kadın dolandırdı

    Flört uygulamasından tanıştığı Taylandlı kadın dolandırdı

    Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

    Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

    En Çok Aranan Haberler

    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.