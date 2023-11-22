72 yaşındaki demans hastası annesine tabanca vererek intihar etmesi için ikna etti! "7/24 bakıcı olmak berbat bir şey" diyerek kendisini savundu

MYNET-DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Oklahoma eyaletinde 72 yaşındaki demans hastası annesi Lynda Watts ile birlikte yaşayan 44 yaşındaki Jaydee Watts yaşlı kadının intiharından kaynaklı olarak tutuklandı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olaya ilişkin olarak yapılan açıklamada Lynda Watts'ın demans hastası olduğunu ve onun birinci derece bakımından kızının sorumlu olduğunu belirtti. KOCO News'in haberine göre, anne ve kızının birlikte yaşadığı evin güvenlik kamerası görüntülerinde Jaydee'nin sözlü olarak annesini azarladığı ve ilacını içmesi için tehdit ettiği görüldü. Jaydee'nin annesine "Hapını al ya da öl" diyerek bağırdığı anlar mahkemede delil olarak kayıtlara geçti.

YATAK ODASINA KİLİTLEDİ

Annesini yatak odasında kılıfından çıkartığı bir silahla birlikte bırakan 44 yaşındaki kadın kapıyı da kilitledi. Basına göre Lynda Watts daha sonra iki el ateş ederek kendisini öldürdü. Jaydee Watts, annesi kendini vurduktan sonra bir bakımevini aradı ve annesinin kendisine verdiği silahla intihar ettiğini söyledi.

Jaydee'nin bakımevine haber vermesinden sonra olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. Polis merkezindeki ifadesinde 44 yaşındaki Jaydee Watts kendisini, "7/24 bakıcı olmak berbat bir şey" diyerek savundu.