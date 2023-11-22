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    4. Sosyal medyada gündem yaratan görüntüler! Annesinin yanında twerk yapmaya başladı... Anne duruma oklavayla müdahale etti

    Sosyal medyada gündem yaratan görüntüler! Annesinin yanında twerk yapmaya başladı... Anne duruma oklavayla müdahale etti

    22.11.2023 07:40 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. İsmi açıklanmayan bir kullanıcı annesinin yanında twerk yapmaya başlayınca kendisine verdiği tepkiyi kaydederek sosyal medyadan paylaştı. O anlar kısa sürede viral olmayı başardı.

    Sosyal medyada twerk akımı yer ve mekan dinlemeden tam gaz devam ediyor. Dünya geneline yayılan bu dans figürü evlerin mutfaklarına kadar girdi. Annesinin yanında twerk yapmaya başlayan genç bir kadın ile annesinin ona verdiği oklavalı tepki sosyal medyanın gündemine yerleşti.

    YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

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    Sosyal medya kullanıcılarının ilgi gösterdiği görüntüler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı. Sosyal medya kullancılarının büyük bir bölümü görüntülerin kurgu olduğunu iddia etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Annesi pek tepki vermemiş bence" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Oklavayla başlayıp terlikle bitmesini bekledim" yorumunu yaptı.

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