Sosyal medyada gündem yaratan görüntüler! Annesinin yanında twerk yapmaya başladı... Anne duruma oklavayla müdahale etti

Sosyal medyada twerk akımı yer ve mekan dinlemeden tam gaz devam ediyor. Dünya geneline yayılan bu dans figürü evlerin mutfaklarına kadar girdi. Annesinin yanında twerk yapmaya başlayan genç bir kadın ile annesinin ona verdiği oklavalı tepki sosyal medyanın gündemine yerleşti.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Sosyal medya kullanıcılarının ilgi gösterdiği görüntüler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı. Sosyal medya kullancılarının büyük bir bölümü görüntülerin kurgu olduğunu iddia etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Annesi pek tepki vermemiş bence" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Oklavayla başlayıp terlikle bitmesini bekledim" yorumunu yaptı.