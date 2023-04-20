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73/b trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 73/b trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

06.04.2023 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm araç sahiplerinin trafiğe çıktıkları andan itibaren uyması zaruri olan çeşitli trafik kuralları vardır. Bütün bu kurallar 2918 Sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde net bir şekilde bulunur. Bu kuralların aksini yapan sürücülere işledikleri trafik suçuna göre birtakım cezai işlemler uygulanmaktadır. 73/b trafik cezası da araç sahiplerinin uyması gereken kurallar arasındadır. Peki, 73/b trafik cezası nedir?

73/b trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 73/b trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafiğin akışını olumsuz yönde etkilemek, seyir hâlindeyken trafik kaidelerine aykırı bir şekilde davranmak, çevreye zarar vermek, rahatsız etmek, araçtan yola bir şeyler atmak ya da can güvenliğini tehlikeye atmak trafik kanunları gereğince yasak olarak kılınmıştır. Trafik kurallarına uymayan her bireye yok saydığı kurala göre çeşitli cezai yaptırımlar uygulanır. 73/b trafik cezası da bu cezai yaptırımlar arasında yer almaktadır.

73/b trafik cezası nedir?

Trafik Yönetmeliği’nin 73.maddesinde önlem almadan ve saygısız bir biçimde araç sürme başlığı bulunur. Bu başlık içerisinde 73/b trafik cezasıyla ilgili tüm detayları bilgiler yer almaktadır. Buna göre araç sahiplerinin yani sürücülerin kara yollarında veya taşıt yolu üzerinde seyir halindeyken arabalarının içerisinden dışarıya bir şeyler atması ya da dökmesi yasaktır. Bu kuralı açık bir şekilde ihlal eden sürücülere 73/b trafik cezası uygulanmaktadır. Tüm sürücülerin istisnasız bir biçimde arabalarından yola bir şeyler atması veya dökmesi yasal değildir.

73/b trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir?

Trafik kurallarına hem sürücülerin hem de yayaların uyması önemlidir. Trafik kurallarına uyulduğunda olası kazaların veya tehlikeli durumların önüne büyük ölçüde geçilmektedir. 73/b trafik kuralı da uyulması gereken kurallardan biridir. 73/b trafik cezası maddesi ihlalin konusu sürücülerin araçlarından yola yiyecek ve benzeri şeyler atması ya da içecek vb. şeyler dökmesidir. Bu trafik kuralını yok sayıp araçlarından yola bir şeyler atıp dökenlere birtakım cezai işlemler uygulanır.

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73/b trafik cezası tutarı nedir?

Trafik kazalarının en önemli nedenlerinden biri sürücülerin trafik kurallarına riayet etmemeleridir. Trafik kurallarını ihlal eden sürücüler bazı idari yaptırımlarla karşılaşmaktadır. 73/b trafik cezası da sürücülerin çok sık karşılaştığı cezalardan biridir. 73/b trafik cezası tutarı güncel olarak 436 TL şeklindedir. Sürücülerin bu para cezasını ödemeleri için 15 günlük süresi vardır. Belirtilen süre dahilinde ödeme yapıldığı takdirde %25 ceza indirimi uygulanmaktadır.

73/b trafik cezası kimlere uygulanır?

73/b trafik cezası, seyir halindeyken veya trafikteyken araçlarından bir şeyler atan ya da döken araç sahiplerine uygulanmaktadır. Bu ceza yanında ayrıca sürücülerin ehliyet belgelerine 10 ceza puanı da yazılmaktadır. Eğer bir sene içerisinde ceza puanı 100’e çıkarsa araç sahiplerinin sürücü belgelerine el konulmaktadır.

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trafik cezası

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