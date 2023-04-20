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72 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 72 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

06.04.2023 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafiğe çıkan tüm sürücülerin hem kendilerini hem de başkalarının can ve mal güvenliğini korumaları için trafik kurallarına uyması önemlidir. Trafikle alakalı tüm kurallar, 2918 Sayılı Kara Yolları Trafik Yönetmeliği’nde bulunmaktadır. Bu trafik yönetmeliği içerisinde çiğnenen her kural için farklı bir trafik ceza kodu mevcuttur. Peki, 72 trafik cezası nedir?

72 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 72 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafik kurallarına karşı gelen her bireye idari yaptırımlar eksiksiz bir şekilde uygulanmaktadır. Her bireyin bu tür cezai yaptırımlarla karşılaşmaması için belirtilen trafik kurallarına mutlaka uymaları gerekir. Trafik kurallarına uyulduğunda can ve mal kaybının önüne de geçilmektedir. Uyulmadığı zamanlarda sürücüler birbirinden farklı trafik cezalarıyla karşılaşmaktadır. 71 trafik cezası da bu cezalar arasındadır.

72 trafik cezası nedir?

2918 Karayolları Trafik Kanunu’nun 72’inci maddesinde bu trafik cezası ile alakalı tüm detaylar açık bir biçimde bulunur. Araç sahiplerinin görüntü, ses, müzik ya da haberleşme gibi cihazları, Trafik Kanunu’nda yer alan koşullara göre araçlarında bulundurması gerekmektedir. Kanuna aykırı bir şekilde bu cihazları araçlarında bulunduran araç sahiplerine 72 trafik cezası verilmektedir. Ayrıca araç sahiplerinin bu cihazları çevreyi rahatsız edecek şekilde kullanmaları da yasal değildir. Sürücülerin bu cihazları kanunda belirtilen şekilde araçlarında bulundurmaması trafik suçu olarak sayılmaktadır.

72 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir?

Arabalarda yer alan ses, görüntü, müzik gibi cihazların kanuna uygun bir şekilde bulundurulması gerekir. 72 trafik cezası maddesi ihlalin konusu, araç sahiplerinin araçlarında ses, görüntü, müzik gibi cihazları kanunda belirtilen koşullara uygun olmadan bulundurmasıdır. Ayrıca bu tür cihazların çevrenin huzurunu kaçıracak ya da huzuru bozacak şekilde kullanılması da yasaktır. Bu cihazların araçlardan sökülmesi gerekmektedir. Bu trafik kuralına aykırı gelenlere birtakım cezai yaptırımlar uygulanır.

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72 trafik cezası tutarı nedir?

Karayolları Trafik Kanunu’nun 72.’inci maddesi gereğince sürücülerin araçlarında müzik, ses sistemi, haberleşme gibi cihazları kanuna uygun olmayan bir biçimde bulundurmaları yasal değildir. Bu trafik kuralını ihlal edenlere 72 trafik cezası tutarı olan 436 TL idari para cezası kesilir. Bu para cezasının ödenmesi için toplam on beş günlük bir süre tanınmaktadır. Belirtilen süre sona ermeden ceza ödendiğinde cezanın 4/1’i kadar indirimden yararlanılmaktadır.

72 trafik cezası kimlere uygulanır?

72 trafik cezası, Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 72.’inci maddesinde yer alan kuralı yok sayan sürücülere uygulanır. Bu kuralı yol sayan sürücülere para cezası kesilmektedir. Ayrıca para cezasına ek olarak, ehliyetlerine 10 ceza puanı da işlenir. Bu trafik cezasından dolayı sürücü belgelerine el konulması söz konusu değildir.

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