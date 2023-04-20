69/2 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 69/2 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafik cezaları, Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde yer alan trafik kurallarını ihlal edenlere uygulanan cezai işlemlerdir. Trafikte sağlıklı ve güvenli bir şekilde yol almak oldukça önemlidir. Bu yüzden hem sürücülerin hem de yayaların trafik kurallarına aykırı bir şekilde davranmaması gerekir. Kurallara aykırı davranıldığı zaman birtakım cezai yaptırımlar uygulanır. 69/2 trafik cezası da bu yaptırımlar arasındadır.

69/2 trafik cezası nedir?

Trafik kurallarına uyulmadığında ciddi sonuçlar doğurabilecek birtakım kazalar meydana gelmektedir. Bu kazaların yaşanmaması için herkesin bu kurallara harfiyen uyması önemlidir. Trafik Kanunu’nun 69’uncu maddesinde 69/2 trafik cezasıyla ilgili gerekli bilgiler yer alır. Bu bağlamda bireylerin başıboş yolun ortasında hayvan bırakmamaları gerekirken bu kuralı çiğneyerek bırakmaları ve bundan dolayı trafik kazasına neden olmaları neticesinde 69/2 trafik cezası tatbik edilmektedir.

69/2 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir?

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 69’uncu maddesinin 69/2 trafik kuralında insanların taşıt yolunda hayvan bırakmaları ve bu durumdan kaynaklı kazaya neden olmaları konusu yer alır. 69/2 trafik cezası maddesi ihlalin konusu, hayvanların başıboş bir biçimde yolun ortasında bırakılması yasağına karşı gelinmesidir. Bu yasağa aykırı davranan şahıslara bazı cezai yaptırımlar uygulanmaktadır.

69/2 trafik cezası tutarı nedir?

Trafik kurallarını çiğneyen şahıslara veya sürücülere işlenen trafik suçuna göre para cezası veya hapis cezası uygulanır. 69/2 trafik kuralını yok sayan bireylere ise üç ay hafif hapis cezası verilir. Bu trafik suçuyla ilgili idari para cezası ise 5252 Sayılı Kanunu’nun yedinci maddesine göre belirlenmektedir.

69/2 trafik cezası kimlere uygulanır?

69/2 trafik cezası, kara yollarında veya araç yolunda başıboş hayvan bırakma yasağına karşı gelen kişilere uygulanmaktadır. Yolun ortasında bırakılan hayvanlar trafik kazalarına neden olabilmektedir. Bu yüzden her bireyin istisnasız bir şekilde trafik kurallarına riayet etmesi önemli bir konudur.

