71 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 71 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafikte araç sahiplerinin kurallara uymadan davranmaları hem kendilerinin hem de başka sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atmalarına neden olmaktadır. Karayolları Trafik Kanunu’nda kaideleri bozan sürücüler için bazı trafik cezaları yer almaktadır. 71 trafik cezası da bu cezalar arasında bulunur. Kanun kapsamında her trafik kuralı ihlali için farklı kodla belirtilen cezalar mevcuttur.

71 trafik cezası nedir?

Trafiğe çıkan sürücülerin trafiğin akışını bozacak veya can güvenliğini riske sokacak davranışlarda bulunması kanunen yasaktır. Bu tür davranışlarda bulunan araç sürücülerine idari yaptırımlar uygulanmaktadır. Bu bağlamda zorunluluk olmayan durumlarda araç sahiplerinin geçiş hakkını kullanmaları yasal değildir. Bu şekilde geçiş hakkını kullanan sürücülere 71 trafik cezası verilmektedir.

71 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir?

Trafik kurallarına uymayan her şahıs için bazı cezai yaptırımlar söz konusu olmaktadır. Bu cezai işlemlerin neler olduğu Trafik Kanunu’nda açık bir şekilde bulunmaktadır. 71 trafik kuralını ihlal eden araç sahiplerine para cezası kesilmektedir. 71 trafik cezası maddesi ihlalin konusu ise zorunlu bir durum söz konusu olmamasına rağmen sürücülerin geçiş üstünlüğü hakkını kullanmalarıdır.

71 trafik cezası tutarı nedir?

Trafik Kanunu’nda her trafik kuralı ihlali için ayrı ayrı cezalar yer almaktadır. 71 trafik cezası da bu cezalardan biridir. 71 trafik cezası tutarı güncel olarak 436 TL’dir. Bu para cezasının ödenmesi için verilen süre ise 15 gündür. 15 günlük süre bitmeden ödeme yapıldığı zaman %25 oranında indirim uygulanmaktadır. İndirimli olduğu zaman para cezası 327 TL’ye düşmektedir. Ancak bu süre dolduktan sonra indirimden faydalanılması söz konusu değildir.

71 trafik cezası kimlere uygulanır?

71 trafik cezası, aciliyet gerektiren bir hâl olmamasına rağmen yolda geçiş üstünlüğünü kullanan sürücülere uygulanmaktadır. Ayrıca bu para cezasıyla birlikte sürücülerin ehliyetlerine 15 ceza puanı eklenmektedir. Bir sene içerisinde başka ceza puanı eklenmediği sürece ekstra olarak ehliyetlere herhangi bir işlem yapılmamaktadır.

