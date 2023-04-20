73/a trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 73/a trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafikte her sürücünün üstüne düşen belli başlı sorumluluklar vardır. Bu sorumluluklar arasında en önemlisi trafik kurallarına eksiksiz bir biçimde uymaktır. Bu kurallara uymayan, kuralları hiçe sayan veya can güvenliğini tehlikeye düşürücü davranışlarda bulunan herkese Trafik Kanunu gereğince birtakım cezai işlemler uygulanmaktadır. 73/a trafik cezası da yaygın olarak uygulanan cezalardan biridir.

73/a trafik cezası nedir?

Karayolları Trafik Kanunu’nda 73/a trafik cezasıyla ilgili tüm detaylı bilgiler yer alır. Bu bağlamda kara yollarında sürücülerin çevrenin huzurunu kaçıracak ya da kişilere zarar verecek biçimde araç kullanmaları yasaktır. Araç sahiplerinin kara yollarında çevrelerine zarar vermesi, çamur veya su benzeri şeyleri sıçratması, insanları bilerek keyfi olarak korkutması, trafiğin güvenliğini riske sokacak, tedbirsiz ve saygısız bir biçimde araç sürmesi durumunda 73/a trafik cezası uygulanmaktadır.

73/a trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir?

Trafiğe çıkan ve kara yollarında araç kullanan tüm sürücülerin trafik kurallarına uyması zaruri bir durumdur. 73/a trafik cezası maddesi ihlalin konusu sürücülerin trafikte seyir halindeyken hem yayaları hem de diğer sürücüleri keyfi olarak korkutması, saygısızca hareketlerde bulunması, çevreye zarar verecek şekilde tutumlar sergilemesi, insanların üzerine bilerek su ya da çamur sıçratmasıdır. Bu trafik kuralını hiçe sayanlara bazı idari yaptırımlar uygulanmaktadır.

73/a trafik cezası tutarı nedir?

Sürücülerin trafiğin akışını bozacak ya da trafikte olan diğer sürücülerin hayatını tehlikeye sokacak şekilde tavır sergilemesi trafik kanunları gereğince yasaktır. Ayrıca araç sahiplerinin bilerek ve kasti olarak çevresindeki yaya ya da diğer araç sahiplerine saygısızca hareketlerde bulunması, onları şaşırtmaya ya da korkutmaya çalışması trafik suçu olarak sayılmaktadır. Bu tür davranışlar sergileyen bireylere 73/a trafik cezası olan para cezası uygulanır. Buna göre 73/a trafik cezası tutarı güncel olarak 436 TL’dir. Bu para cezasının ödenmesi için 15 günlük süre verilir. Bu süre bitmeden ödeme yapıldığında verilen para cezasından %25 oranında indirim yapılır.

73/a trafik cezası kimlere uygulanır?

73/a trafik cezası, kamunun huzurunu kaçıracak şekilde tavır sergileyen, insanların üzerine bilerek su veya çamur sıçratan, yayaları ya da sürücüleri korkutacak şekilde davranan veya hiçbir önlem almaksızın seyir halindeyken saygısızca tavırlarda bulunup araç sürenlere uygulanmaktadır. Ayrıca bu kişilerin ehliyet belgelerine 10 ceza puanı işlenmektedir.

