73 bin TL zam geldi: ÖTV sonrası Peugeot 3008 fiyatı

ÖTV sonrası Peugeot 3008 fiyatı da çok merak ediliyor. Zira, özellikle ailelerin hayallerini süsleyen 3008 araba alma isteği ÖTV zammı ile gölgelenebilir. Çünkü ÖTV sonrası 3008 fiyatı 73 bin Tl fark etti. ÖTV eklenmiş Peugeot 3008 fiyat listesi hakkında diğer detaylar şöyle...
Peugeot markası SUV ailesi ile neredeyse rakipsiz bir konuma geldi. Bunun altında teknik açıdan, tasarım açısından ve hedef analizi açısından yapılan büyük ve kapsamlı bir çalışmanın etkisi var. TÜm dünyada otomotiv sektörü kabul ediyor ki; Peugeot markası SUV ailesi ile çok iyi iş çıkardı. Peugeot 2008 - Peugeot 3008 - Peugeot 5008 modelleri ile ailelere uzun yolculukların konforlu ve keyifli geçebilmesi için gereken hemen her şeyi sunan markanın yükselişi de devam ediyor. Türkiye'de de en üç kişilik ailesiyle bayram için ya da tatil için uzun yola çıkan aile babaları, Peugeot'un SUV seçeneklerine sıcak bakıyor. Ancak Ağustos sonunda açıklanan ÖTV zammı ile Peugeot 3008 fiyatları epey değişti. Peki, 2020 Peugeot 3008 fiyatı neydi ve ÖTV sonrası 2020 3008 fiyatı ne oldu?
Baz versiyon Peugeot 3008 fiyatı ÖTV'den önce 296.400 TL şeklindeydi. ÖTV öncesi 3008 fiyatı 296.400 iken ÖTV sonrası 3008 fiyatı 369.315 TL oldu. Yani ÖTV'den sonra 3008 fiyatına tam 73 bin TL zam geldi.
Şimdi benzinli 3008 fiyat listesi ve dizel 3008 fiyat listesine bakalım.
Benzinli Peugeot 3008 Fiyat Listesi
Dizel Peugeot 3008 Fiyat Listesi
Özetle ÖTV zammından sonra Peugeot 3008 fiyatlarına baktığımızda en düşük fiyatın 369.315 TL olduğunu ve en yüksek fiyat etiketinin de 422.249 TL olduğunu görüyoruz.
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