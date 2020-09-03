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73 bin TL zam geldi: ÖTV sonrası Peugeot 3008 fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.09.2020 12:34 | Son Güncelleme

ÖTV sonrası Peugeot 3008 fiyatı 73 bin Tl arttı. ÖTV zamlı Peugeot 3008 fiyat listesine detaylıca bakmak için okumaya devam edin...

73 bin TL zam geldi: ÖTV sonrası Peugeot 3008 fiyatı

ÖTV sonrası Peugeot 3008 fiyatı da çok merak ediliyor. Zira, özellikle ailelerin hayallerini süsleyen 3008 araba alma isteği ÖTV zammı ile gölgelenebilir. Çünkü ÖTV sonrası 3008 fiyatı 73 bin Tl fark etti. ÖTV eklenmiş Peugeot 3008 fiyat listesi hakkında diğer detaylar şöyle...

ÖTV SONRASI PEUGEOT 3008 FİYATI

Peugeot markası SUV ailesi ile neredeyse rakipsiz bir konuma geldi. Bunun altında teknik açıdan, tasarım açısından ve hedef analizi açısından yapılan büyük ve kapsamlı bir çalışmanın etkisi var. TÜm dünyada otomotiv sektörü kabul ediyor ki; Peugeot markası SUV ailesi ile çok iyi iş çıkardı. Peugeot 2008 - Peugeot 3008 - Peugeot 5008 modelleri ile ailelere uzun yolculukların konforlu ve keyifli geçebilmesi için gereken hemen her şeyi sunan markanın yükselişi de devam ediyor. Türkiye'de de en üç kişilik ailesiyle bayram için ya da tatil için uzun yola çıkan aile babaları, Peugeot'un SUV seçeneklerine sıcak bakıyor. Ancak Ağustos sonunda açıklanan ÖTV zammı ile Peugeot 3008 fiyatları epey değişti. Peki, 2020 Peugeot 3008 fiyatı neydi ve ÖTV sonrası 2020 3008 fiyatı ne oldu?

ÖTV SONRASI PEUGEOT 3008 FİYAT KARŞILAŞTIRMASI

Baz versiyon Peugeot 3008 fiyatı ÖTV'den önce 296.400 TL şeklindeydi. ÖTV öncesi 3008 fiyatı 296.400 iken ÖTV sonrası 3008 fiyatı 369.315 TL oldu. Yani ÖTV'den sonra 3008 fiyatına tam 73 bin TL zam geldi.

Şimdi benzinli 3008 fiyat listesi ve dizel 3008 fiyat listesine bakalım.

ÖTV ZAMMI SONRASINDA BENZİNLİ VE DİZEL 3008 FİYAT LİSTESİ

Benzinli Peugeot 3008 Fiyat Listesi

  • 3008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp EAT8 Tam Otomatik Prime Edition 369.315 TL
  • 3008 ACTIVE 1.6 PureTech 180hp EAT8 Tam Otomatik Prime Edition 376.012 TL
  • 3008 ALLURE DYNAMIC 1.2 PureTech 130hp EAT8 Tam Otomatik 380.565 TL
  • 3008 ALLURE SELECTION 1.6 PureTech 180hp EAT8 Tam Otomatik 404.249 TL
  • 3008 GT-LINE DYNAMIC 1.2 PureTech 130hp EAT8 Tam Otomatik 405.428 TL
  • 3008 GT-LINE 1.6 PureTech 180hp EAT8 Tam Otomatik 417.749 TL

Dizel Peugeot 3008 Fiyat Listesi

  • 3008 ACTIVE LIFE 1.5 BlueHDi 130hp EAT6 Tam Otomatik Sport Pack 361.274 TL
  • 3008 ACTIVE LIFE 1.5 BlueHDi 130hp EAT6 Tam Otomatik Sky Pack 370.387 TL
  • 3008 ACTIVE LIFE 1.5 BlueHDi 130hp EAT6 Tam Otomatik Prime Edition 376.012 TL
  • 3008 ALLURE SELECTION 1.5 BlueHDi 130hp EAT6 Tam Otomatik 408.749 TL
  • 3008 GT-LINE DYNAMIC 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Tam Otomatik 422.249 TL
  • 3008 GT-LINE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Tam Otomatik 422.249 TL

Özetle ÖTV zammından sonra Peugeot 3008 fiyatlarına baktığımızda en düşük fiyatın 369.315 TL olduğunu ve en yüksek fiyat etiketinin de 422.249 TL olduğunu görüyoruz.


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