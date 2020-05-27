Tam 75 yıl sonra içme suyuyla tanıştılar

Kumluca’da bulunan İncircik Mahallesi Ovacık mevkiindeki vatandaşların su çilesini bitirmek için Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü bölgeye yeni bir hat çekerek içme suyu ulaştırdı. Döşenen 600 metrelik boru hattı sayesinde ömürleri boyunca evlerinde hiç musluk suyu kullanamamış olan vatandaşlar sağlıklı ve temiz suya kavuştu.

75 YIL SONRA İÇME SUYUNA KAVUŞTULAR

Evlerine kadar gelen içme suyunun sevincini yaşayan ve duydukları memnuniyeti ifade eden İncircik Mahallesi Muhtarı Galip Karakuş, “Babam 75 yıldır su görmedi, kurtlu kuyu suyu içiyorduk. Temiz suya kavuştuk” şeklinde konuştu.

(İHA)

