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78/1-b trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 78/1-b trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

25.01.2023 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayaların sürücülerin ve hayvanların kara yolu üzerindeki hâl ve hareketlerine trafik denir. Trafikte özellikle sürücüleri birbirinden farklı araçlarda görebiliriz. Bu farklılık geniş yelpazede karşımıza çıkar: Toplu taşıma araçları gibi otobüs, dolmuşun yanı sıra binek araçlar ve motosikletler de trafikte yer alır. Sahibi olmak isteyeceğiniz motorlu taşıtın özelliklerine göre belirli bir ehliyet eğitimi alınır ve o aracın kural ve gerekliliklerine göre trafikte yer alınır.

78/1-b trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 78/1-b trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Ulaşım asıl amaç olsa da çoğunlukla ihtiyaca bununla birlikte bazen de zevke göre motorlu taşıtlar seçilmektedir. Her motorlu aracın kendine ait bir çalışma aksamı olduğu gibi trafik içinde uyması zorunlu bazı kuralları vardır. Örneğin dört tekerli olmalarına karşın otobüs ve dolmuşların kullanabileceği yollar için ayrılmış yollarla binek araçların kullanabileceği yollar bazı yerlerde ayrılmıştır. Bu ayrımlar ve kurallar güvenli seyir halinin sağlanabilmesi için planlanıp uygulanmaktadır.

78/1-b trafik cezası nedir?

Farklı kural ve uygulamalara tabii olan motorlu araçlardan bir tanesi de motosikletlerdir. Dört tekerlekli araçlardan farklı olan, ayrı bir ehliyet eğitimine tabi olan motosiklet sürücüleri, seyir hâlindeyken yine diğer araç sürücülerinden farklı bir güvenlik donanımını sağlamaları gerekmektedir. Örneğin dört tekerlekli binek araçlarda güvenlik açısından emniyet kemeri takma zorunluluğu varken motosiklet sürücüleri bu kuralın yerine geçebilecek başka uygulamalara zorunlu kılınır. Motosiklet sürücülerinin güvenli, olası kaza ihtimallerinde yaralanmaları en aza indirebilmek için kullanmaları gereken kask ve özel vücut koruma kıyafetleri vardır. 78/1-b trafik cezası maddesi ihlalin konusu ise bu koruma ekipmanlarına uymamayı içermektedir. Buna göre 2023 Ceza Trafik Rehberi’nde 78/1-b trafik cezası maddesi ihlalin konusu şöyle belirtilmiştir: “Motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisikletlerde sürücülerin koruma başlığı ve gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı bulundurmaması ve kullanmaması.”

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78/1-b trafik cezası kimlere uygulanır?

78/1-b trafik cezası maddesi ihlalin konusu incelendiğinde seyir halindeki hem motosiklet sürücüsünü hem de motosikletteki yolcuyu kapsadığını anlamaktayız. Sürücülerin koruma başlığı ve gözlüğü takması zorunluyken yolcuların ise sadece koruma başlığı bulundurmaları zorunlu gözükmektedir. Bahsedilen rehbere bakıldığında cezanın kimlere uygulanacağı “uymayanlara” olarak belirtilmiştir.

78/1-b trafik cezası tutarı ne kadardır?

Kimi trafik kurallarına uyulmadığı takdirde farklı ceza yöntemleri mevcuttur. Örneğin belgelerin iptali, ceza puanı, belgelerin geri alınması, aracın trafikten men edilmesi ve kişinin araç kullanmaktan men edilmesi gibi. 2023 Ceza Trafik Rehberi’ne göre ise 78/1-b trafik cezası tutarı 436 TL’dir.

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