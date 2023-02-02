78/1-b trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 78/1-b trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Ulaşım asıl amaç olsa da çoğunlukla ihtiyaca bununla birlikte bazen de zevke göre motorlu taşıtlar seçilmektedir. Her motorlu aracın kendine ait bir çalışma aksamı olduğu gibi trafik içinde uyması zorunlu bazı kuralları vardır. Örneğin dört tekerli olmalarına karşın otobüs ve dolmuşların kullanabileceği yollar için ayrılmış yollarla binek araçların kullanabileceği yollar bazı yerlerde ayrılmıştır. Bu ayrımlar ve kurallar güvenli seyir halinin sağlanabilmesi için planlanıp uygulanmaktadır.

Farklı kural ve uygulamalara tabii olan motorlu araçlardan bir tanesi de motosikletlerdir. Dört tekerlekli araçlardan farklı olan, ayrı bir ehliyet eğitimine tabi olan motosiklet sürücüleri, seyir hâlindeyken yine diğer araç sürücülerinden farklı bir güvenlik donanımını sağlamaları gerekmektedir. Örneğin dört tekerlekli binek araçlarda güvenlik açısından emniyet kemeri takma zorunluluğu varken motosiklet sürücüleri bu kuralın yerine geçebilecek başka uygulamalara zorunlu kılınır. Motosiklet sürücülerinin güvenli, olası kaza ihtimallerinde yaralanmaları en aza indirebilmek için kullanmaları gereken kask ve özel vücut koruma kıyafetleri vardır. 78/1-b trafik cezası maddesi ihlalin konusu ise bu koruma ekipmanlarına uymamayı içermektedir. Buna göre 2023 Ceza Trafik Rehberi’nde 78/1-b trafik cezası maddesi ihlalin konusu şöyle belirtilmiştir: “Motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisikletlerde sürücülerin koruma başlığı ve gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı bulundurmaması ve kullanmaması.”

78/1-b trafik cezası kimlere uygulanır?

78/1-b trafik cezası maddesi ihlalin konusu incelendiğinde seyir halindeki hem motosiklet sürücüsünü hem de motosikletteki yolcuyu kapsadığını anlamaktayız. Sürücülerin koruma başlığı ve gözlüğü takması zorunluyken yolcuların ise sadece koruma başlığı bulundurmaları zorunlu gözükmektedir. Bahsedilen rehbere bakıldığında cezanın kimlere uygulanacağı “uymayanlara” olarak belirtilmiştir.

78/1-b trafik cezası tutarı ne kadardır?

Kimi trafik kurallarına uyulmadığı takdirde farklı ceza yöntemleri mevcuttur. Örneğin belgelerin iptali, ceza puanı, belgelerin geri alınması, aracın trafikten men edilmesi ve kişinin araç kullanmaktan men edilmesi gibi. 2023 Ceza Trafik Rehberi’ne göre ise 78/1-b trafik cezası tutarı 436 TL’dir.

