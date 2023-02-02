79 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 79 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Şehir içlerinde, belediyeye bağlı yok kenarı otoparklar gibi özel teşebbüs katlı otoparklar mevcuttur. Saatlik olarak ücrete tabi olan bu otoparklar, acil bir işi olan ya da otoparka yakın mesafede bir durağa varmak isteyenler için tercih edilebilir. Ancak belediyenin ya da özel işletmenin sahip olduğu belirlenmiş bir park alanı bulunmadığı noktalarda sürücüler ne yapabilir? Çoğunlukla ara sokaklarda kaldırım kenarlarında yol akışını engellemeyecek şekilde park ettikleri görülür.

79 trafik cezası nedir?

Resmî olarak park alanı ilan edilmeyen yerlerde, araçlarını park etmek isteyen sürücülerden gayriresmî bir şekilde ücret talep edildiğine zaman zaman şahit olabiliriz. Denetimden uzak ve park yeri işletme izni yetkili birimlerce verilmeden, boş bir arazi içinde sürücülerden park ücreti isteyenleri ilgilendiren bir trafik maddesi mevcuttur. 79 trafik cezası maddesi ihlalin konusu sürücüleri park sorunu açısından korumayı, hak kayıplarını engellemeye yöneliktir. 79 trafik cezası maddesi ihlali ise şu şekilde açıklanır: “Karayolu üzerinde park yerini tespite yetkili idare veya bu idare tarafından işletme izni verilenler dışındaki gerçek veya tüzel kişilerin karayolu üzerindeki park alanlarına park edenlerden ücret alması veya almaya teşebbüs etmesi”.

79 trafik cezası kimlere uygulanır?

2023 Trafik Ceza Rehberi’nde belirtildiği gibi park yeri işletme izni olmadan karayolu üzerinde araçlarını park eden sürücülerden ücret alan ya da almaya yeltenen gerçek veya tüzel kişilere yönelik hazırlanan bu maddede “uymayanlara” ibaresiyle cezanın kime uygulanacağı belirtilir.

79 trafik cezası tutarı ne kadardır?

2023 Trafik Ceza Rehberi’nde 79 trafik cezası tutarı için ayrılan tabloda bir ücret miktarı belirtilmemekle birlikte “Diğer Hususlar” başlığı altında açılan sütunda bu madde için şu ifadeler yer almaktadır: “Bu maddede öngörülen altı aydan iki yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası suçunun, soruşturma ve kovuşturması 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve diğer ilgili mevzuata göre yapılır.”

