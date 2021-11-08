8-14 Kasım haftalık burç yorumları! Önyargılarla fırsatları reddetmeyin

Başak burcu bütün olayları fazla sorgulayabilir, daha araştırmacı olabilir. Yay burcunun hayatında geçen hafta görülen sorunlar bu hafta çözülebilir. İşte Astrolog Merve Rençber’den Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burçlarının haftalık burç yorumları...

KOÇ

Bu hafta Merkür-Mars arasında kavuşum gerçekleşiyor. Haftaya başlarken finansal konularla ilgili aktif bir süreç içerisinde olabilir, kazançlarınızı arttıracak, satış içeren işlerinizi tamamlayabileceğiniz imkanlarla karşılaşabilirsiniz. Gerçekçi ve sorgulayıcı olmak sizi maddi-manevi zararlardan korurken aynı zamanda tehlike içeren durumları daha iyi görebilirsiniz. Genel olarak hafta boyunca kendinizi güvende tutmaya ve akılsızca riskler almaktan uzak durmaya çalışın. Beden sağlığıyla ilgili belirsiz durumlar hafta içinde netleşebilir ve tedavi süreçlerine başlayabilirsiniz. Maddi kayıplara neden olabilecek kazalara karşı dikkat edin. Haftanın ikinci yarısında Güneş-Neptün bağlantısı ile hayatınız üzerinde ilahi elin etkisini daha fazla hissedebilirsiniz. İnançlar ve değerler önem kazanabilir. Sizin veya etrafınızdaki insanların bazı sırları açığa çıkabilir, aydınlanabilir. Adalet konularıyla ilgili gündemlerle karşılaşabilirsiniz.

BOĞA

Bu hafta Merkür-Mars arasında kavuşum gerçekleşiyor. İlişkiler alanınızda olan bu kavuşum, hafta içerisinde ilişkilerinizle ilgili önemli konuşmaları, yüzleşmeleri ve netleşmeleri getirebilir. Karşınızdaki kişilerden daha kontrolcü, ısrarcı tavırlar görebilirsiniz. Hem iş hem özel hayatınızdaki ilişkilerde manipülasyon gündeme gelebilir. Kontrol edilmeye ve yönetilmeye açık olabilirsiniz. Yalnız olanlar için haftanın ilk yarısında potansiyel durumlar ortaya çıkabilir. Geçmişi arkada bırakmak, size yeni kapılar açabilir. İlişkilerinizi geçmiş deneyimlerinizin etkisiyle yönetmeye daha açık olabilirsiniz. Taşınma gündemlerinde netleşen koşullar hakim. Haftanın ikinci yarısında gerilim ve zorlanma hali son buluyor. Daha iyicil enerjiler çalışırken, tartışmalar tatlıya bağlanabilir ve anlaşmazlıklar uzlaşmayla sonuçlanabilir. Arkadaşlıklarda yardımlaşma ve fedakarlık durumları öne çıkabilir. Yardım istemekten ve iş birliği yapmaktan kaçınmamalı.

İKİZLER

Bu hafta Merkür-Mars arasında kavuşum gerçekleşiyor. Haftaya yeni bir iş düzeni ve yeni yaşam rutinleriyle başlayabilirsiniz. Spor, diyet ve sağlıkla ilgili düzenlemelerle meşgul olabilirsiniz. Karşınıza gelen olaylara ve durumlara daha sorgulayıcı yaklaşabilirken araştırma ve öğrenme arzunuz ön planda olabilir. Sınavlarda bu sayede başarılı olabilirsiniz. İş görüşmelerine çağırılabilir, alternatif iş teklifleri alabilirsiniz. Çoğunlukla harekete geçme, hızlı aksiyon alma dürtünüz hafta boyunca ön planda olacaktır. Yalnızca düşünmeden konuşmaktan, düşünmekten aksiyona geçmekten kaçınma zamanı. Trafikte de ayrıca dikkatli olmalı. Haftanın ikinci yarısında geleceğe dair tasarılar ve planlar gündeminizde olabilir. Kariyer hedeflerinizin peşinden gidebilirsiniz. Üstleriniz, yöneticileriniz ve çalışanlarınızla ilişkilerinizde iş birlikleri öne çıkabilir. Gerilim ve stresin sağlığınıza etki edebileceği bir haftada olduğunuzu unutmayın.

YENGEÇ

Bu hafta Merkür-Mars arasında kavuşum gerçekleşiyor. Çocuklar ve aşk evinizde gerçekleşecek bu kavuşum hafta içerisinde bu alanlarla ilgili aktif gündemleri karşınıza getirecektir. Duygularınız, istekleriniz, aşk ilişkileriniz ve çocuklarınız sizin için daha önemli hale gelecektir. Sezgileriniz ve sorgulamalarınız, sizi çocuklarınıza veya partnerinize karşı daha sorgulayıcı, korumacı yapabilirsiniz. Duygusal krizlere çekilmekten kaçınmalı ve daha sakin hareket etmelisiniz. Arada kalan ilişkilerinizde önemli netleşmeler karşınıza gelebilir. Ufak kazalara karşı dikkat edin. Görünmez kazalar olabilir. Çocuklarınızın sağlığıyla ilgili de daha özenli olmak faydalı olacaktır. Rüyalarınızın işaretçi olabileceği haftanın ilk yarısında, gizli-saklı durumları görebilirsiniz. Değişim ve dönüşümün gerektiği yerde sabit kalmakta ısrar etmeyin ve akışa göre hareket edin. Şansın hiç beklemediğiniz yerlerden veya hiç beklemediğiniz anlarda gelebileceği günlerdesiniz.

ASLAN

Mars, bu hafta artık Akrep burcunda ilerliyor. Kasım ayının tamamında kendi hayatınıza, yakın ilişkilerinize, gelecek planlarınıza odaklanacaksınız. İnatçı, sabit ve ısrarcı tarafınızı ortaya çıkarabilecek bu dönemde, nelerde ısrar ettiğinize, nerede sabit kaldığınıza dair bir sorgulama yapma zamanı. Faydanıza olacak hedeflerin peşinden gitmenin kazandıracağı, size zararı olan her durumda ısrar etmeyi bırakmanız gereken bir dönemdesiniz. 5 Kasım tarihinde Akrep burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında hayatınızda uzun vadeli etkileri olacak bir bitiş veya başlangıç ortaya çıkabilir. Yaşamınızı yeni ve farklı temeller üzerine kurmak isteyebilirsiniz. Bilinçaltı çalışmaları ile ilgilenebilir, aileden özgürleşebilir, evinizi taşıyabilir ve yaşam alanınızı değiştirebilirsiniz. Aile üyelerinin hayatında yenilikler olabilir. 5 Kasım günü akşam saatlerinde ise Venüs Oğlak burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren iş ilişkileri, iş hayatında kuracağınız bağlantılar önemli olacak ve öne çıkacaktır. Özellikle kadınlarla iş birliği içine girmek, yardım sunmak ve yardımları kabul etmek sizi ilerletebilir ve günün sonunda büyük oranda size katkı sağlayabilir. Beslenme düzeninizde dönemsel farklılıklara gidebilirsiniz.

BAŞAK

Bu hafta Merkür-Mars arasında kavuşum gerçekleşiyor. Bu kavuşum etkileriyle hafta başından itibaren daha yoğun bir tempoda olacak ve hem fiziksel hem zihinsel olarak efor harcayacaksınız. Önünüze gelen meseleleri daha fazla sorgulayabilir, daha araştırmacı olabilir, üstlendiğiniz iş ve sorumluluklara daha titiz ve mükemmeliyetçi yaklaşabilirsiniz. Detaylı işler yapmak, çalışmalarınızı detaylandırmak için oldukça destekleyici zamanlardasınız. Hafta boyunca adım adım gitmek ve riskleri öngörerek ilerlemek en yüksek kazancı getirecektir. Trafikte ve günlük hayatta kazalara karşı dikkatli olmalı. Zorunlu, mecburi işler zaman zaman bunalmanıza neden olabilir. Kendi fikirlerinizde daha ısrarcı ve sabit olabileceğiniz günlerdesiniz. Bu ise iletişimde daha kapalı olmanıza neden olabilir. Her duygunuzu, her düşüncenizi herkese açmak istemeyeceksiniz. Kardeşlerle ilişkilerde gereklilikler doğabilir. Hafta sonu ilişkilerden yana teklifler olabilir.

TERAZİ

Bu hafta Merkür-Mars arasında kavuşum gerçekleşiyor. Bu kavuşum para trafiğinizi hızlandıracak. Kendi lehinizi daha fazla düşünmenize, kendi hakkınızı koruma ve talep etme gayenizin artmasına neden olacak. İlişkilerinizde alma-verme dengelerini düzenleyebilirsiniz. Öz eleştiri eğilimi de artarken, kendinizi fazlaca aşağıya çekebilir ve değersizlik duygusuna sürükleyebilirsiniz. Bu yüzden kendinize karşı bu hafta daha şefkatli ve anlayışlı olun. Harcamalarınız artıyor ve istekleriniz için harcamaktan çekinmiyorsunuz. Hafta ortasında aşk hayatınızdaki bazı durumlar tam olarak istediğiniz koşullarda olmayabilir. Memnuniyetsizlik, tatminsizlik çalıştırabilirsiniz. Takıntılı düşüncelere kapılmayın. Haftanın ikinci yarısında farklı yerlerden farklı şanslar karşınıza gelebilir. Sağlık ve beslenmeye dair düzenlemeler, yeni rutinler ve yeni alışkanlıklar gündeme gelebilir. İş hayatında büyümeye dair planlar içine girebilirsiniz.

AKREP

Bu hafta Merkür-Mars arasında kavuşum gerçekleşiyor. Bu kavuşum sizin burcunuzda gerçekleşeceği için önemli bir haftaya giriyorsunuz. Yönünüzü belirlemeye başlamanız, ne istediğinize karar vermeniz ve hedefleriniz için yapmanız gerekenlerin sorumluluğunu almanız gereken günlerdesiniz. İlişkiler ve aile olmanın getirdiği sorumluluklar özellikle ön planda olabilir. Hak ve adaletin daha güçlü çalıştığı bir dönemdesiniz. Aile içi miras,nafaka gündemlerinde önemli aksiyonlar getirebilir. Aile üyeleriyle uzlaşma ve fikir birliği çalışabilir. Bu hafta kendi kararlarınızı kendiniz almak, kendi bildiğiniz yoldan gitmek isteyebilirsiniz. İnatçı, ısrarcı veya kontrolcü tarafınız oldukça güçlü çalışacaktır. Sağlıkla ilgili destekler almayı ihmal etmemeli, zührevi ve genetik hastalıklara karşı dikkat etmeli. Hafta içerisinde eş, baba, patron gibi eril otorite figürleri önemli işlerinizde veya önemli kararlarınızda etkin ve aktif olabilir.

YAY

Bu hafta Merkür-Mars arasında kavuşum gerçekleşiyor. Bu kavuşum önceki hafta gerçekleşen Yeni Ay ile aynı alanınızda olacağı için geçen hafta ortaya çıkan gündemlerle ilgili bu hafta karar ve aksiyon almaya doğru gidebilirsiniz. Geçen hafta ortaya çıkan sorunlar, bu hafta çözülebilir ve kapanabilir. Bugünlerde yaşamla, sistemle kavga halinde olmamak; geçmişinizdeki insanları affedebilmek hayatınızın daha hızlı ilerlemesi için önemli olacaktır. Kendinize zihinsel hapishaneler yaratmayın. Seyahatler, yolculuklar düşündüğünüzden daha iyi geçebilir. Kısa bir mola vermek, bir değişiklik yapmak veya bireysel vakitler içinde olmak bu hafta iyi olabilir. Hafta içerisinde karamsar ve şüpheci düşünmekten, olayları kötü tarafıyla ele almaktan ziyade objektif olmaya çalışın. Eğitim ve yolculuklar, eğitimlerle ilgili yolculuklar gündeme gelebilir. Rüyalarınız çoğunlukla düşüncelerinizin ve korkularınızın yansımaları olabilir. Çok fazla etkisinde kalmamanız daha iyi olacaktır.

OĞLAK

Bu hafta Merkür-Mars arasında kavuşum gerçekleşiyor. Bu kavuşumun etkileri ve artık sizin burcunuzda ilerleyen Venüs ile birlikte hafta başından itibaren ilişkilerinize odaklanacak ve daha fazla zihinsel, fiziksel efor harcayacaksınız. Hem arkadaşlıklarınızı hem partnerlik ilişkinizi daha gerçekçi bir gözle ele alabilir, ilişkilerinize emek verebilir veya emek verilmesini bekleyebilirsiniz. Finansal konular bazı ilişkilerde gündem olabilir. Maddi konular ilişkilerinizi zaman zaman belirleyici noktaya gelebilir. Yalnızlar daha olgun, iş hayatında başarılı kişileri arayabilir ve tercih edebilir. Hafta içerisinde kendi değerinizi ve başarılarınızı görmeye, kendinizi takdir etmeye özen gösterin. Kendinizle ilişkiniz, insanlarla ilişkinizi belirleyebilir. Öz bakım oldukça iyi hissettirebilir ve toparlayabilir. Maddi konularla ilgili sizin için önemli olabilecek bir karar alabilirsiniz. Kendiniz için yüklü sayılabilecek bir harcama, satın alım yapabilirsiniz.

KOVA

Bu hafta Merkür-Mars arasında kavuşum gerçekleşiyor. Bu kavuşum kariyer ve hedefler alanınızda gerçekleşeceği ve Satürn de halen sizin burcunuzda olduğu için hafta içerisinde ciddiyet, kararlılık, istikrar ve ısrar öne çıkan konular olacaktır. Hem iş hem özel hayatınıza daha çok ya hep ya hiç mantığıyla yaklaşabilirsiniz. Mükemmeliyetçi tarafınız öne çıkabilir, daha fazlasını arayabilir, bekleyebilirsiniz. Fakat bu duygu ilerlemeniz önünde bir engel olabilir. Elinizden geleni yapmalı ve kendinizi takdir etmekten geri durmamalısınız. Sorumluluk bilinciyle hareket ettiğiniz, sınırlarınızı bildiğiniz ve objektif olabildiğiniz her alanda bu hafta kazanabilirsiniz. Eş, baba, patron gibi eril otorite figürleri bu hafta ön planda olabilir. Kararlarınıza etki edebilir. İş hayatında bir terfi gündemi ortaya çıkabilir. Başarma ve kazanma arzunuz yükseliyor. Haftanın ikinci yarısında finansal şanslara açıksınız. Fakat gelen para giden parayı da hızlandıracak ve keyfi harcamalar yapacaksınız.

BALIK

Bu hafta Merkür-Mars arasında kavuşum gerçekleşiyor. Bu kavuşumun etkileri hafta içerisinde size yeni ufuklar açabilir. Yeni hayaller, arzular ve istekler gündeme gelebilir. Geleceğe dair beklentiler, ilişkilerde oluşan beklentiler ve umutlar ortaya çıkabilir. Süregelen birlikteliğinizi bir adım ileriye taşıma veya birlikte tatil, yolculuk planları yapma durumları gündeme gelebilir. Bu hafta zaman zaman insanları, insanların dürüstlüğünü sorgulayabilirsiniz. Zaman zaman etki altında kalma veya etki altında bırakma durumları olabilir. Hafta içinde kime, neyinizi anlattığınıza, kimden fikir aldığınıza dikkat edin ve akıl danışacağınız, sırlarınızı paylaşacağınız insanları iyi seçin. Zira etrafınızdaki insanların negatif bakış açılarınızı sizi düşürebilir ve negatif alana çekebilir. Yalnızlar için yeni tanışmaların oldukça potansiyel olduğu bir dönem başlıyor. Alacağınız teklif ve davetlere şans vermek güzel sonuçlar doğurabilir. Önyargılarla fırsatları reddetmeyin.



