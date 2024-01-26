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  4. Son dakika: CHP'nin İstanbul ilçelerindeki adayları belli oldu! Beşiktaş'ta Nasuh Mahruki ve Şişli'de Aylin Kotil aday gösterildi mi? İşte açıklanan liste

Son dakika: CHP'nin İstanbul ilçelerindeki adayları belli oldu! Beşiktaş'ta Nasuh Mahruki ve Şişli'de Aylin Kotil aday gösterildi mi? İşte açıklanan liste

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
26.01.2024 23:45 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul ilçelerindeki adayları belli oldu. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, aralarında Beşiktaş, Ataşehir, Şişli ve Maltepe'nin de bulunduğu 14 ilçedeki belediye başkan adaylarını açıkladı. Şişli'den aday adayı olan Aylin Kotil ile Beşiktaş'tan aday adaylığını açıklayan Nasuh Mahruki ise listede yer almadı.

Son dakika: CHP'nin İstanbul ilçelerindeki adayları belli oldu! Beşiktaş'ta Nasuh Mahruki ve Şişli'de Aylin Kotil aday gösterildi mi? İşte açıklanan liste

Son dakika: 31 Mart Yerel Seçimleri için CHP'de aday belirleme mesaisi sürüyor. CHP'de Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi peş peşe toplandı. Kritik toplantılarda İstanbul'daki kritik ilçelerinde adaylar belirlendi. İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 14 ilçedeki adaylarını duyurdu.

ATAŞEHİR'DE ADIGÜZEL ADAY OLDU

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, yeniden aday gösterilmeyince CHP'den istifa ettiğini açıklamıştı. PM toplantısında İlgezdi'nin yerine eski MYK üyesi Onursal Adıgüzel Ataşehir'den aday gösterildi.

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AYLİN KOTİL VE NASUH MAHRUKİ'YE ONAY ÇIKMADI

Şişli'den aday adayı olan Aylin Kotil ile Beşiktaş'tan aday adaylığını açıklayan Nasuh Mahruki ise listede yer almadı. Kotil ve Mahruki aday adaylığı sürecinde ilçelerinde yoğun bir şekilde seçim kampanyası yürütmüştü.

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Buna göre İstanbul ilçelerinde açıklanan adaylar şu şekilde oldu:

Arnavutköy: Tekin Aras ile başaracağız
Ataşehir: Onursal Adıgüzel
Bağcılar: Cem Kılıç
Bahçelievler: Emine Gülizar Emecan
Beşiktaş: Rıza Akpolat
Beylikdüzü: Mehmet Murat Çalık
Büyükçekmece: Hasan Akgün
Esenler: Hasan Dalkıran
Kartal: Gökhan Yüksel
Küçükçekmece: Kemal Çebi
Maltepe: Esin Köymen
Sultanbeyli: Ayhan Koç
Sultangazi: Ferhat Epözdemir
Şişli: Resul Emrah Şahan

CHP'NİN ANKARA ADAYLARI DA BELLİ OLDU

Ankara'da belirlenen ilçe adayları ise şu şekilde;

Bala - İsa Kaplan

Beypazarı - Özer Kasap

Evren - Arif Güçlü

Gölbaşı - Yakup Odabaşı

Haymana - Levent Koç

Kalecik - Satılmış Karakoç

Kızılcahamam - Coşkun Ünal

Mamak - Veli Gündüz Şahin

Nallıhan - Ertunç Güngör

Polatlı - Mürsel Yıldızkaya

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İstanbul CHP
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