Son dakika: CHP'nin İstanbul ilçelerindeki adayları belli oldu! Beşiktaş'ta Nasuh Mahruki ve Şişli'de Aylin Kotil aday gösterildi mi? İşte açıklanan liste

Son dakika: 31 Mart Yerel Seçimleri için CHP'de aday belirleme mesaisi sürüyor. CHP'de Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi peş peşe toplandı. Kritik toplantılarda İstanbul'daki kritik ilçelerinde adaylar belirlendi. İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 14 ilçedeki adaylarını duyurdu.
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, yeniden aday gösterilmeyince CHP'den istifa ettiğini açıklamıştı. PM toplantısında İlgezdi'nin yerine eski MYK üyesi Onursal Adıgüzel Ataşehir'den aday gösterildi.
Şişli'den aday adayı olan Aylin Kotil ile Beşiktaş'tan aday adaylığını açıklayan Nasuh Mahruki ise listede yer almadı. Kotil ve Mahruki aday adaylığı sürecinde ilçelerinde yoğun bir şekilde seçim kampanyası yürütmüştü.
Buna göre İstanbul ilçelerinde açıklanan adaylar şu şekilde oldu:
Arnavutköy: Tekin Aras ile başaracağız
Ataşehir: Onursal Adıgüzel
Bağcılar: Cem Kılıç
Bahçelievler: Emine Gülizar Emecan
Beşiktaş: Rıza Akpolat
Beylikdüzü: Mehmet Murat Çalık
Büyükçekmece: Hasan Akgün
Esenler: Hasan Dalkıran
Kartal: Gökhan Yüksel
Küçükçekmece: Kemal Çebi
Maltepe: Esin Köymen
Sultanbeyli: Ayhan Koç
Sultangazi: Ferhat Epözdemir
Şişli: Resul Emrah Şahan
Arnavutköy’de Tekin Aras ile başaracağız!— Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) January 26, 2024
Ataşehir’de @onursaladiguzel ile başaracağız!
Bağcılar’da @cemkilichp ile başaracağız!
Bahçelievler’de @EmecanGulizar ile başaracağız!
Beşiktaş’ta @RizaAkpolat ile başaracağız!
Beylikdüzü’nde @mmuratcalik ile başaracağız!… pic.twitter.com/wit1knjir6
Ankara'da belirlenen ilçe adayları ise şu şekilde;
Bala - İsa Kaplan
Beypazarı - Özer Kasap
Evren - Arif Güçlü
Gölbaşı - Yakup Odabaşı
Haymana - Levent Koç
Kalecik - Satılmış Karakoç
Kızılcahamam - Coşkun Ünal
Mamak - Veli Gündüz Şahin
Nallıhan - Ertunç Güngör
Polatlı - Mürsel Yıldızkaya