CHP'de sürpriz karar! Barış Yarkadaş duyurdu! 'MHP'nin mevcut Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, CHP'den aday oldu'

Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir çok yerde adaylar belli olurken, kritik il ve ilçelerde için ise Merkez Yönetim Kurulu (MYK) yoğun bir mesai harcıyor. Adayların belirlenmesi sürecinde ise sürpriz gelişmeler yaşandı. Yeniden aday gösterilmeyen Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi CHP’den istifa etti. Diğer yandan ise Ankara'nın kritik ilçesi Polatlı'da ise CHP'nin adayı herkesi şaşırttı.

Gazeteci Barış Yarkadaş, MHP'den aday gösterilmeyen Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya'nın CHP’nin Polatlı Belediye Başkan adayı olduğunu duyurdu.

İKİ ESKİ MHP'Lİ İSİM DAHA ADAY

CHP MYK'sındaki kulis bilgilerini paylaşmaya devam eden Yarkadaş, Mamak adayı Veli Gündüz Şahin olduğunu açıkladı. İki eski MHP'li ismin daha CHP'den adaylığını duyuran Yarkadaş, "2014 MHP Beypazarı adayı Dr. Özer Kasap CHP’nin Ankara Beypazarı adayı oldu. MHP eski Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaş, CHP’nin Gölbaşı adayı oldu." ifadelerini kullandı.









