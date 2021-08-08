8 Ağustos günlük burç yorumları: Aslan burcundaki Yeni Ay, tüm burçları etkileyecek!

8 Ağustos günlük burç yorumları, birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bugün gerçekleşen Aslan Yeni Ay’ı tüm burçlarda etkili olacak. Yeni Ay’ın da etkisiyle gün genelinde zorlayıcı enerjiler meydana gelebilir. Öne çıkmak istediğiniz konularda, birçok şey daha görünür hale geliyor. İşte 8 Ağustos günlük burç yorumları…

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün Aslan burcunda Yeni Ay meydana geliyor. Gün içinde aşk hayatınızda hızlı gelişen yepyeni durumlar karşınıza gelebilir. Bir süredir var olan duygularınız birden değişebilir. Yalnızsanız yeni ve yüksek duygular hissedebileceğiniz enerjiler içinde olabilirsiniz.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün Aslan burcunda Yeni Ay meydana geliyor. Bugünlerde hayatınızın bir alanında artık bir dönemin kapandığını, yeni bir sayfanın açıldığını göreceksiniz. İç dünyanızda sizi derinden etkileyecek, kişisel haritanıza göre pozitif veya negatif yönlü olaylar karşınıza gelebilir.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün Aslan burcunda Yeni Ay meydana geliyor. Bir seyahate çıkabilir, yolculuk yapabilir, keyifli vakitler geçireceğiniz ortamlara katılabilirsiniz. Enerjinizin ve motivasyonunuzun yükseldiği bir günde olacaksınız. Hayata pozitif bakma zamanı.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün Aslan burcunda Yeni Ay meydana geliyor. Finansal konularda fırsatlarınız artabilir. Fakat özünde yaşamınızdaki bolluğun artabileceği bir dönemdesiniz. Duygularınızın, ne istediğinizin farkına varacaksınız. Aşk-arkadaşlık arasındaki bir ilişki netleşmeye gidecektir.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün Aslan burcunda Yeni Ay meydana geliyor. Bir süredir ilişkilerde sessiz kalınmış, konuşulmamış durumlar konuşulabilir. İstek ve taleplerinizi iş ve özel hayatınızdaki insanlara sunabilir, dile getirebilir veya ortaya koyabilirsiniz. Yaşamınızda yeni bir sayfa açılıyor.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün Aslan burcunda Yeni Ay meydana geliyor. Yeni Ay arka planınız, kontrol dışı alanınız olan 12. evinizde gerçekleşeceği için bugün hayatınızın bazı alanlarında elinizde olmayan durumlarla karşılaşabilir, iradeniz ve müdahaleniz olmadan gelişen olaylarla karşılaşabilirsiniz. Kadersel deneyimlerin arttığı bir süreç olacaktır.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün Aslan burcunda Yeni Ay meydana geliyor. Gün içinde arkadaşlık ilişkileriniz, katıldığınız sosyal gruplar ön planda olacak. Kalabalık davetlere ve kutlamalara katılabilir, buralarda tanışacağınız insanlarla yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. Kısa tatiller de bugünlerde keyifli geçebilir.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün Aslan burcunda Yeni Ay meydana geliyor. İlişkilerinizde kısa süreli bir gerilim ortaya çıkabilir. Anlaşmazlıkları inatlaşmaya ve güç mücadelesine çevirmediğinizde sorunlar çözülebilir. Bazı kişilerden veya partnerden bencil bir tavır görebilirsiniz. Adaletli ve açık iletişimden yana olun.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün Aslan burcunda Yeni Ay meydana geliyor. Bugünlerde kalpten bir dileğiniz gerçekleşebilir. Hayatınızın üzerinde ilahi elin desteğini daha fazla hissedebilirsiniz. İnanç ve umut size yeni fırsatlar getirecektir. Meditatif çalışmalarınızdan daha fazla sonuç alabilirsiniz. Kısa süreli bir yolculuk yapabilir ve keyifli birkaç gün geçirebilirsiniz.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün Aslan burcunda Yeni Ay meydana geliyor. Gün içinde gizli konular açığa çıkabilir, daha önce fark etmediğiniz durumların farkına vararak kendinizle veya hayatınızdaki insanlarla bir yüzleşme yaşayabilirsiniz. Riskli yatırımlara girerken temkinli olun.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün Aslan burcunda Yeni Ay meydana geliyor. Gün içinde ilişkilerinizde ve özel hayatınızda yeni bir sayfa açılabilir. İlişkilerle birlikte taşınma konuları gündeme gelebilir. Partnerinizle birlikte eve çıkmak, evlenmek veya evleri ayırmak gibi konular gündeme gelebilir.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün Aslan burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Süregelen işinizi farklı bir mekana taşımak, mekanınızda tasarımsal değişiklik ve tadilat yaptırmak için harekete geçebilirsiniz. Bugün hafif seyreden rahatsızlıklarınız sonlanabilir, şifa çalışabilir. Çevrenizle iletişiminizde daha açık sözlü, bazense patavatsız olabileceğiniz gün, dikkat.



