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8 dakikada tamamen şarj olan akıllı telefonlar hayal değil

29.06.2021 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilim adamları tarafından yürütülen çalışmalar ile birlikte şarj teknolojisini adeta değiştirecek yeni bir teknik keşfedildi. Eğer çalışmalar başarılı olursa bilim insanları şarj dolumu konusunda müthiş bir rekor kırabilecek.

8 dakikada tamamen şarj olan akıllı telefonlar hayal değil

Yapılan çalışmalarda yeni bir materyal keşfedilmedi. Bunun yerine lityum iyon pilleri çok daha verimli bir şekilde kullanılmaya gidildi. Cambridge Üniversitesi bünyesinde araştırmalar yapan bilim insanları lityum iyon pilinin çok daha hızlı bir şekilde dolmasını sağlamasını başardı.

AKTİF MADDE PARTİKÜLLERİNE YOĞUNLAŞTILAR

Cambridge’deki Cavendish Laboratuvarı‘ndan Dr. Ashkay Rao konu ile ilgili son derece önemli açıklamalara yer verdi. Bu açıklamalarda yeni buldukları yöntemin lityum iyonların aktif madde partikülleri üzerine yoğunlaştığını ifade etti. Eğer şarj esnasında lityum iyonlarının aktif madde partikülleri hızlı geçiş yapabilirse şarj çok daha kısa sürüyor.

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TELEFONU ŞARJ ETMEK 8 DAKİKA SÜRECEK

Ayrıca iyonlar batarya kenarlarına ne kadar hızlı yerleşirse hız yine aynı oranda etkileniyor. Bilim insanları işte tam olarak bunu başardı. Şimdilik laboratuvar aşamasında başarılı denemeleri süren bu teknik seri üretime girerse 8 dakikada tamamen şarj olan akıllı telefonlar hayal olmayacak.

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akıllı telefon
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